https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-iha-aciklamasi-bir-adim-onde-olmaliyiz-1079540931.html
Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız
Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) geliştirme alanında düşmandan daha iyi olması ve bir adım önde bulunması... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:45+0300
2024-01-11T13:45+0300
2024-01-11T13:45+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
teknoloji
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Putin'in Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde, Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentinde girişimcilerle yaptığı toplantıda bir katılımcı, İHA'lar için geliştirilen ve özel askeri harekat bölgesinde test edilen modül platformundan bahsetti.İHA alanında Rusya'nın önünde birçok görev bulunduğunu söyleyen Putin, düşmanı geride bırakmanın, bir adım önde olmanın çok önem arz ettiğini ve Rus firmaların bugün bunu sağladığını vurguladı.İHA'ların silahlı mücadele yürütmenin modern metotlarından biri olduğunun altını çizen Rusya lideri, insansız sistemlerin silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin etkileşimine katkı sunduğunu, onları hem muharebe hem de keşif açısından daha etkili hale getirdiğini kaydetti.Putin, Rus yapımı İHA'ların özel askeri harekat bölgesinde halihazırda etkili şekilde kullanıldığına da dikkat çekerek bu tür araçlara son derece büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-rus-bolgeleri-rostov-tula-ve-kalugaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1079526704.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, insansız hava aracı (iha), teknoloji
rusya, vladimir putin, ukrayna, insansız hava aracı (iha), teknoloji
Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) geliştirme alanında düşmandan daha iyi olması ve bir adım önde bulunması gerektiğini söyledi.
Putin'in Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde, Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentinde girişimcilerle yaptığı toplantıda bir katılımcı, İHA'lar için geliştirilen ve özel askeri harekat bölgesinde test edilen modül platformundan bahsetti.
İHA alanında Rusya'nın önünde birçok görev bulunduğunu söyleyen Putin, düşmanı geride bırakmanın, bir adım önde olmanın çok önem arz ettiğini ve Rus firmaların bugün bunu sağladığını vurguladı.
İHA'ların silahlı mücadele yürütmenin modern metotlarından biri olduğunun altını çizen Rusya lideri, insansız sistemlerin silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin etkileşimine katkı sunduğunu, onları hem muharebe hem de keşif açısından daha etkili hale getirdiğini kaydetti.
Putin, Rus yapımı İHA'ların özel askeri harekat bölgesinde halihazırda etkili şekilde kullanıldığına da dikkat çekerek bu tür araçlara son derece büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.