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TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-iha-aciklamasi-bir-adim-onde-olmaliyiz-1079540931.html
Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız
Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) geliştirme alanında düşmandan daha iyi olması ve bir adım önde bulunması... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:45+0300
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ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
teknoloji
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Putin'in Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde, Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentinde girişimcilerle yaptığı toplantıda bir katılımcı, İHA'lar için geliştirilen ve özel askeri harekat bölgesinde test edilen modül platformundan bahsetti.İHA alanında Rusya'nın önünde birçok görev bulunduğunu söyleyen Putin, düşmanı geride bırakmanın, bir adım önde olmanın çok önem arz ettiğini ve Rus firmaların bugün bunu sağladığını vurguladı.İHA'ların silahlı mücadele yürütmenin modern metotlarından biri olduğunun altını çizen Rusya lideri, insansız sistemlerin silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin etkileşimine katkı sunduğunu, onları hem muharebe hem de keşif açısından daha etkili hale getirdiğini kaydetti.Putin, Rus yapımı İHA'ların özel askeri harekat bölgesinde halihazırda etkili şekilde kullanıldığına da dikkat çekerek bu tür araçlara son derece büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-rus-bolgeleri-rostov-tula-ve-kalugaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1079526704.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, insansız hava aracı (iha), teknoloji
rusya, vladimir putin, ukrayna, insansız hava aracı (iha), teknoloji

Putin'den 'İHA' açıklaması: Bir adım önde olmalıyız

13:45 11.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) geliştirme alanında düşmandan daha iyi olması ve bir adım önde bulunması gerektiğini söyledi.
Putin'in Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde, Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentinde girişimcilerle yaptığı toplantıda bir katılımcı, İHA'lar için geliştirilen ve özel askeri harekat bölgesinde test edilen modül platformundan bahsetti.
İHA alanında Rusya'nın önünde birçok görev bulunduğunu söyleyen Putin, düşmanı geride bırakmanın, bir adım önde olmanın çok önem arz ettiğini ve Rus firmaların bugün bunu sağladığını vurguladı.
İHA'ların silahlı mücadele yürütmenin modern metotlarından biri olduğunun altını çizen Rusya lideri, insansız sistemlerin silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin etkileşimine katkı sunduğunu, onları hem muharebe hem de keşif açısından daha etkili hale getirdiğini kaydetti.
Putin, Rus yapımı İHA'ların özel askeri harekat bölgesinde halihazırda etkili şekilde kullanıldığına da dikkat çekerek bu tür araçlara son derece büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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