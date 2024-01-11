https://sputniknews.com.tr/20240111/macaristan-kuzey-koreden-rusyaya-fuze-tedarik-edildigine-dair-kanit-yok-1079555124.html
Macaristan, Kuzey Kore'den Rusya'ya füze tedarik edildiğine dair kanıt yok
Macaristan, Kuzey Kore'den Rusya'ya füze tedarik edildiğine dair kanıt yok
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den Rusya'ya balistik füze tedarik edildiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T21:22+0300
2024-01-11T21:22+0300
2024-01-11T21:22+0300
macaristan
kuzey kore
macaristan dışişleri bakanlığı
rusya
balistik füze
balistik füze
balistik füze
balistik füze
mate patzolai
slovakya
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mate Patzolai, Sputnik’e verdiği demeçte, Macaristan'ın, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarik ettiğini kınayan belgeyi ikna edici delil eksikliği nedeniyle imzalamayan Slovakya ile tamamen aynı görüşte olduğunu söyledi.Patsolai, “Macaristan ve Slovakya'nın tutumları tamamen örtüşüyor” dedi.Macaristan ve Slovakya; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanları ve bazı Asya ve Batı ülkelerinin dışişleri bakanlarının Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze tedarik ettiğini kınayan ortak açıklamasını imzalamayan tek AB ülkeleri oldu.Daha önce Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya’nın Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan belgeyi, iddiaya ilişkin hiçbir delilin sunulmaması nedeniyle imzalamayı reddettiğini belirtmişti.Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html
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macaristan, kuzey kore, macaristan dışişleri bakanlığı, rusya, balistik füze, balistik füze, balistik füze, balistik füze, mate patzolai, slovakya
macaristan, kuzey kore, macaristan dışişleri bakanlığı, rusya, balistik füze, balistik füze, balistik füze, balistik füze, mate patzolai, slovakya
Macaristan, Kuzey Kore'den Rusya'ya füze tedarik edildiğine dair kanıt yok
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den Rusya'ya balistik füze tedarik edildiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mate Patzolai, Sputnik’e verdiği demeçte, Macaristan'ın, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarik ettiğini kınayan belgeyi ikna edici delil eksikliği nedeniyle imzalamayan Slovakya ile tamamen aynı görüşte olduğunu söyledi.
Patsolai, “Macaristan ve Slovakya'nın tutumları tamamen örtüşüyor” dedi.
Macaristan ve Slovakya; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanları ve bazı Asya ve Batı ülkelerinin dışişleri bakanlarının Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze tedarik ettiğini kınayan ortak açıklamasını imzalamayan tek AB ülkeleri oldu.
Daha önce Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya’nın Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan belgeyi, iddiaya ilişkin hiçbir delilin sunulmaması nedeniyle imzalamayı reddettiğini belirtmişti.
Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.