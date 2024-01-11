https://sputniknews.com.tr/20240111/kandil-mi-11-ocak-ne-kandili-2024-kandil-gunleri-regaib-gecesi-nedir-regaib-kandilinin-onemi-1079523290.html

2024 dini özel günler: Regaib Gecesi nedir? Regaib Kandili'nin önemi

2024 dini özel günler: Regaib Gecesi nedir? Regaib Kandili'nin önemi

İslam dünyasında her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan 'mukaddes üç aylar', 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Diyanet takvimine göre bu... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T08:47+0300

2024-01-11T08:47+0300

2024-01-11T08:50+0300

yaşam

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2024

islam

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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.Üç aylar öncesinde yılın ilk kandili ise bugün başladı. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi (bugün) gerçekleşiyor.Regaip Kandili önemiHicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşen bu kandil, İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biridir. Kökü 'arzulamak, meyletmek' anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' anlamlarında kullanılır.Regaip Kandili'nde neler yapılır?Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz" ifadesini kullandı.2024 kandil takvimiMiraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise bu yıl 14 Eylül 2024'e denk gelecek.

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