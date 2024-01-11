https://sputniknews.com.tr/20240111/iyi-parti-adana-buyuksehir-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079542801.html

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T14:56+0300

2024-01-11T14:56+0300

2024-01-11T14:56+0300

politika

meral akşener

iyi parti

belediye

adana demirspor

belediye başkanı

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Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240111/mhpden-surpriz-belediye-baskan-adayi-super-valinin-oglu-aday-oldu-1079540758.html

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meral akşener, iyi parti, belediye, adana demirspor, belediye başkanı