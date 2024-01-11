https://sputniknews.com.tr/20240111/iyi-parti-adana-buyuksehir-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079542801.html
İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T14:56+0300
2024-01-11T14:56+0300
2024-01-11T14:56+0300
politika
meral akşener
iyi parti
belediye
adana demirspor
belediye başkanı
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Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240111/mhpden-surpriz-belediye-baskan-adayi-super-valinin-oglu-aday-oldu-1079540758.html
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meral akşener, iyi parti, belediye, adana demirspor, belediye başkanı
meral akşener, iyi parti, belediye, adana demirspor, belediye başkanı
İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti.
Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.
Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.
Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.
Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:
"Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."