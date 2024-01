https://sputniknews.com.tr/20240111/israile-karsi-acilan-soykirim-davasini-takip-eden-tbmm-heyetinden-aciklama-1079554858.html

İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını takip eden TBMM heyetinden açıklama

İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul... 11.01.2024

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk günkü duruşmasını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, Uluslararası Adalet Divanında başlayan sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.Söz konusu duruşmayı takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, duruşmanın sona ermesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyette, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.'Adaletin tecelli etmesini istiyoruz'Yüksel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krize değinerek, bu dramın ve utancın faili olan İsrail'in savaş suçu ve soykırım iddialarına konu olan eylemlerini fütursuzca sürdürmeye devam ettiğini belirtti."Biz Türkiye olarak gerek makamlarımız gerek sivil toplumumuz, bu zulme asla ortak olmayacaktır" diyen Yüksel, Türkiye’nin, İsrail’in sivilleri hedef alan barbarca saldırılarının bir an önce sona ermesini talep ettiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.Yüksel, Uluslararası Adalet Divanındaki dava sonucunun, uluslararası toplumun vicdanının ferah bulması beklentisi taşıdıklarını dile getirerek, şunları söyledi:Divan'ın hükmedeceği ihtiyati tedbirlerin her konudan önce ateşkesi garanti altına almasını gerektiğini vurgulayan Yüksel, bunun, Gazze'de çok ihtiyaç duyulan şartsız, engelsiz ve düzenli insani yardımı mümkün kılmasını arzu ettiklerini kaydetti.Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:'AA'nın fotoğrafları Gazze'deki soykırımın delillendirilmesinde önemli rol oynadı'Özkan da duruşma sırasında beyanatların çok etkili olduğunu dile getirerek, Güney Afrika tarafının sunduğu deliller arasında Anadolu Ajansı'nın (AA) çektiği fotoğrafların da yer aldığını söyledi.Türk basının gözbebeği olan Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki soykırımın delillendirilmesinde ve bu dava sürecinde çok etkili ve önemli bir rol oynadığının altını çizen Özkan, bu delillerle birlikte Güney Afrika'nın iddialarını görsel açıdan çok zengin şekilde duruşmada yansıttığını kaydetti.Özkan, Gazze'deki soykırımın, Gazze halkının cep telefonlarıyla canlı aktardığı, bir şeyler yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak yayımladıkları tarihteki ilk soykırım olduğuna dikkati çekti.'İsrail'in işlediği suçların soruşturulmaması ve cezasız kalması kabul edilemez'Karayel de Türkiye'nin, uluslararası hukukun uygulanması ve uluslararası mahkemelerin uyuşmazlıkları çözmesi noktasında destekleyici olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin tavrının, uyuşmazlıkların uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak çözülmesi gerektiği şeklinde olduğunu belirtti.İsrail'in işlediği suçların soruşturulmaması ve cezasız kalmasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Karayel, Türkiye'nin bu tür davalarda her zaman adaletin sağlanması, suçluların cezalandırılması ve sorumlular hakkında gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olacağını aktardı.Öte yandan, Gazze'de yaşanan dramın azalması için Divan'ın tedbir kararı vermesi gerektiğine işaret eden Karayel, bu tedbir kararlarının da nasıl uygulanacağını takip edeceklerini dile getirdi.Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

