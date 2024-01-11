https://sputniknews.com.tr/20240111/arap-birliginden-guney-afrikanin-israile-actigi-soykirim-davasina-tam-destek-1079537467.html

Arap Birliği'nden, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına 'tam' destek

Arap Birliği'nden, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına 'tam' destek

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu el-Gayt, yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a soykırım suçlamasıyla açtığı davaya Arap Birliği'nin... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T12:35+0300

2024-01-11T12:35+0300

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israil- filistin çatışması

arap birliği

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israil-filistin

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israil-filistin sorunu

soykırım

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gazze şeridi

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Arap Birliği, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla açtığı davaya 'tam' destek verdiğini açıkladı.Güney Afrika'ya insani değerleri tüm hususların üstünde tutan bu ilkeli tutumu benimsedikleri için teşekkür eden Gayt, UAD'dan Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek adil ve cesur bir karar çıkması temennisinde bulundu.Gayt, Arap Birliğinin davaya dahil olmak istediğini ancak kuruluş olarak UAD'da böyle bir davaya dahil olma imkanı bulunmadığını dile getirdi.Öte yandan, Arap Birliği Sözcüsü Cemal Rüşdi de yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin ilgili birimlerine söz konusu davayı izlemeleri talimatı verdiğini ve davaya destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.Rüşdi, davadan Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yürütülen savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacak ve soykırım suçuna karışan tüm İsrailli yetkililerin hesap vermesinin önünü açacak bir kararın çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/tum-dunyada-canli-yayinda-israil-soykirimla-yargilaniyor-1079535281.html

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