https://sputniknews.com.tr/20240111/arap-birliginden-guney-afrikanin-israile-actigi-soykirim-davasina-tam-destek-1079537467.html
Arap Birliği'nden, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına 'tam' destek
Arap Birliği'nden, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına 'tam' destek
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu el-Gayt, yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a soykırım suçlamasıyla açtığı davaya Arap Birliği'nin... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:35+0300
2024-01-11T12:35+0300
2024-01-11T12:35+0300
israil- filistin çatışması
arap birliği
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
soykırım
gazze
gazze şeridi
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Arap Birliği, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla açtığı davaya 'tam' destek verdiğini açıkladı.Güney Afrika'ya insani değerleri tüm hususların üstünde tutan bu ilkeli tutumu benimsedikleri için teşekkür eden Gayt, UAD'dan Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek adil ve cesur bir karar çıkması temennisinde bulundu.Gayt, Arap Birliğinin davaya dahil olmak istediğini ancak kuruluş olarak UAD'da böyle bir davaya dahil olma imkanı bulunmadığını dile getirdi.Öte yandan, Arap Birliği Sözcüsü Cemal Rüşdi de yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin ilgili birimlerine söz konusu davayı izlemeleri talimatı verdiğini ve davaya destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.Rüşdi, davadan Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yürütülen savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacak ve soykırım suçuna karışan tüm İsrailli yetkililerin hesap vermesinin önünü açacak bir kararın çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/tum-dunyada-canli-yayinda-israil-soykirimla-yargilaniyor-1079535281.html
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arap birliği, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, gazze, gazze şeridi
arap birliği, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, gazze, gazze şeridi
Arap Birliği'nden, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına 'tam' destek
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu el-Gayt, yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a soykırım suçlamasıyla açtığı davaya Arap Birliği'nin tam destek vermesi gayet doğal ve mantıklıdır" ifadelerini kullandı.
Arap Birliği, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım yapmak' ve '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek' suçlamasıyla açtığı davaya 'tam' destek verdiğini açıkladı.
Güney Afrika'ya insani değerleri tüm hususların üstünde tutan bu ilkeli tutumu benimsedikleri için teşekkür eden Gayt, UAD'dan Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek adil ve cesur bir karar çıkması temennisinde bulundu.
Gayt, Arap Birliğinin davaya dahil olmak istediğini ancak kuruluş olarak UAD'da böyle bir davaya dahil olma imkanı bulunmadığını dile getirdi.
Öte yandan, Arap Birliği Sözcüsü Cemal Rüşdi de yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin ilgili birimlerine söz konusu davayı izlemeleri talimatı verdiğini ve davaya destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.
Rüşdi, davadan Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yürütülen savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacak ve soykırım suçuna karışan tüm İsrailli yetkililerin hesap vermesinin önünü açacak bir kararın çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.