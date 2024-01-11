https://sputniknews.com.tr/20240111/galatasaray-sivasspor-macina-eksiklerle-cikiyor-ilk-11ler-belli-oldu-1079543903.html

Galatasaray, Sivasspor maçına eksiklerle çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Sivasspor maçına eksiklerle çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda, 6 futbolcu forma... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

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maç

kadro

okan buruk

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Galatasaray, erteleme maçına önemli eksiklerle çıkacak.Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.Ligin geride kalan kısmında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, 47 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.6 eksikle çıkacakMauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürüyor.Cezası biten ancak ağrısı bulunan Boey, kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek.Kart cezaları sona eren Torreira ise kadroya dönüyor.Ligde 24 puanla 10. basamakta yer alan Sivasspor'da takımın en golcü ismi Rey Manaj kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Clinton Njie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında.BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.Muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera, Ali Turap-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Kerem D., Zaha-Mertens-Kerem A., Halil(Muhtemel) EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Burak, Kvete, Barrow, Koita

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galatasaray, sivasspor, maç, kadro, okan buruk