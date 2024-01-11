https://sputniknews.com.tr/20240111/besiktastan-ucakta-oksijensiz-kalarak-rahatsizlanan-yildiz-oyuncuya-dair-aciklama-1079542691.html

Beşiktaş'tan, uçakta oksijensiz kalarak rahatsızlanan yıldız oyuncuya dair açıklama

Beşiktaş'tan, uçakta oksijensiz kalarak rahatsızlanan yıldız oyuncuya dair açıklama

Beşiktaş, "Gambiya Milli Takımı'nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T14:43+0300

2024-01-11T14:43+0300

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spor

beşiktaş

futbolcu

uçak

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Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Omar Colley'in sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın boyutu nedeniyle oksijen eksikliği yaşandığı, Omar Colley'in durumunun iyi olduğu belirtildi.Siyah-beyazlı takımın açıklamasında, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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beşiktaş, futbolcu, uçak