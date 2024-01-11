Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da Sibergöz-13 Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
18:49 11.01.2024 (güncellendi: 18:57 11.01.2024)
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞANİstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞAN
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Bakan Yerlikaya, İstanbul'da Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8'i Türk 65'i yabancı uyruklu 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da SİBERGÖZ-13 Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
8️⃣’i Türk Vatandaşı, 6️⃣5️⃣’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗
Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,… pic.twitter.com/jA43tHsfdI