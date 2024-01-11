Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da Sibergöz-13 Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

© İHA / MEHMET FURKAN DOĞAN İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.