https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-yerlikaya-12-ilde-yapilan-feto-operasyonu-38-supheli-yakalandi-1079487574.html
Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T08:33+0300
2024-01-10T08:33+0300
2024-01-10T08:51+0300
türkiye
ali yerlikaya
fetö
operasyon
şüpheli
polis
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak 'Kıskaç-3' operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240110/eytyi-kacirana-kademeli-emeklilik-firsati-yeni-yas-prim-ve-gun-tablosu-nasil-olacak-1079487048.html
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ali yerlikaya, fetö, operasyon, şüpheli, polis
ali yerlikaya, fetö, operasyon, şüpheli, polis
Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
08:33 10.01.2024 (güncellendi: 08:51 10.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak 'Kıskaç-3' operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.