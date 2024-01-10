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Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak 'Kıskaç-3' operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
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ali yerlikaya, fetö, operasyon, şüpheli, polis
ali yerlikaya, fetö, operasyon, şüpheli, polis

Bakan Yerlikaya açıkladı, 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

08:33 10.01.2024 (güncellendi: 08:51 10.01.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 Operasyonu'nda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak 'Kıskaç-3' operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
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