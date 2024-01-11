https://sputniknews.com.tr/20240111/ermenistan-aliyevin-arabulucular-olmadan-baris-anlasmasini-imzalama-onerisi-cazip-1079554493.html
Ermenistan: Aliyev’in, arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisi cazip
Ermenistan: Aliyev’in, arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisi cazip
Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Andranik Koçaryan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in iki ülke arasında... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T20:43+0300
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Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Koçaryan, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu, hem bizim hem de onlar için çok cazip bir öneri çünkü birbirimizle konuşabilmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Aliyev’in, garantörlere ihtiyaç olmadığı sözlerine dikkat çeken Koçaryan, sözlerini şöyle sürdürdü: Aynı zamanda bu tür garantilerin belli güçler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Ermeni politikacı, 2020 sonbaharında Karabağ’da gerilim tırmanmadan önce aracı ülkelerin, olayların yaşanmaması için sınırda gözlem sisteminin oluşturulması önerisini sunduğunu anımsattı.Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 10 Ocak Çarşamba günü, Ermenistan’la barış anlaşması için garantörlere ihtiyaç görmediğini dile getirmişti. Ermenistan’ın bu anlaşmanın garantörlerinin olmasını istediğini, Azerbaycan’ın buna ihtiyaç görmediğini belirten Aliyev, “Bu, iki bağımsız ülkenin imzalayacağı bir barış anlaşması olacak” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html
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Ermenistan: Aliyev’in, arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisi cazip
Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Andranik Koçaryan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in iki ülke arasında arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisinin cazip olduğunu belirtti.
Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Koçaryan, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu, hem bizim hem de onlar için çok cazip bir öneri çünkü birbirimizle konuşabilmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Aliyev’in, garantörlere ihtiyaç olmadığı sözlerine dikkat çeken Koçaryan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası platformlar neden var? Garantileri önce metin üzerinde, sonra metinden kaynaklanan eylemlerle pekiştirmek için. Günümüzün gerçeklerini pekiştirmek için ateşkesin ihlal edilmemesi anlaşmasını kullansak bu bile bir garanti olur.”
Aynı zamanda bu tür garantilerin belli güçler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Ermeni politikacı, 2020 sonbaharında Karabağ’da gerilim tırmanmadan önce aracı ülkelerin, olayların yaşanmaması için sınırda gözlem sisteminin oluşturulması önerisini sunduğunu anımsattı.
Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 10 Ocak Çarşamba günü, Ermenistan’la barış anlaşması için garantörlere ihtiyaç görmediğini dile getirmişti. Ermenistan’ın bu anlaşmanın garantörlerinin olmasını istediğini, Azerbaycan’ın buna ihtiyaç görmediğini belirten Aliyev, “Bu, iki bağımsız ülkenin imzalayacağı bir barış anlaşması olacak” ifadesini kullanmıştı.