https://sputniknews.com.tr/20240111/ermenistan-aliyevin-arabulucular-olmadan-baris-anlasmasini-imzalama-onerisi-cazip-1079554493.html

Ermenistan: Aliyev’in, arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisi cazip

Ermenistan: Aliyev’in, arabulucular olmadan barış anlaşmasını imzalama önerisi cazip

Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Andranik Koçaryan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in iki ülke arasında... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T20:43+0300

2024-01-11T20:43+0300

2024-01-11T20:43+0300

dünya

ilham aliyev

ermenistan

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0a/1043003395_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f91e210e0589e269c89b66cecad846b4.jpg

Ermenistan Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Koçaryan, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu, hem bizim hem de onlar için çok cazip bir öneri çünkü birbirimizle konuşabilmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Aliyev’in, garantörlere ihtiyaç olmadığı sözlerine dikkat çeken Koçaryan, sözlerini şöyle sürdürdü: Aynı zamanda bu tür garantilerin belli güçler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Ermeni politikacı, 2020 sonbaharında Karabağ’da gerilim tırmanmadan önce aracı ülkelerin, olayların yaşanmaması için sınırda gözlem sisteminin oluşturulması önerisini sunduğunu anımsattı.Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 10 Ocak Çarşamba günü, Ermenistan’la barış anlaşması için garantörlere ihtiyaç görmediğini dile getirmişti. Ermenistan’ın bu anlaşmanın garantörlerinin olmasını istediğini, Azerbaycan’ın buna ihtiyaç görmediğini belirten Aliyev, “Bu, iki bağımsız ülkenin imzalayacağı bir barış anlaşması olacak” ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilham aliyev, ermenistan, azerbaycan