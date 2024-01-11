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Ekonomi Yazarı Erçin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yarattı
Ekonomi Yazarı Erçin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yarattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin ekonomik büyüme verilerinin Avrupa ülkelerinden yüksek olduğunu açıkladı. Bu açıklamaları değerlendiren ekonomi yazarı... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T19:16+0300
2024-01-11T19:18+0300
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Çukotka'daki temaslarının ardından Habarovsk'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu Bölgesi'nin farklı kentlerinden iş insanlarıyla bir araya geldi. Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Putin, yakında açıklanması beklenen 2023 yılının ekonomik büyüme rakamlarına göre öngörülen yüzde 3.5'luk seviyenin üzerine çıkarak yüzde 4'lük büyüme kaydedilebileceğini söyledi.Putin “Bizi her taraftan boğuyorlar, baskı altına alıyorlar ancak ekonominin büyüklüğü açısından Avrupa'da birinciyiz. Almanya'yı geçtik ve dünyada beşinci sıraya yerleştik. Sıralama Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya şeklinde. Avrupa'da bir numarayız” ifadelerini kullandı.‘Finansal operasyonlara rağmen ekonomi korundu’Rusya Devlet Başkanı Putin’in ekonomiye yönelik açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren ekonomi yazarı Recep Erçin şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html
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rusya ekonomik yaptırımlar,ekonomik yaptırımların sonucu,rusya ekonomisi 2023 yılında ne kadar büyüdü,rusya ekonomisi büyüdü,dünyada ekonomik veriler,2023 yılında hangi ekonomiler büyüdü,2023 yılının ekonomik verileri,ekonomi büyüdü mü,türk iş adamlarından rusyaya yatım,yaptımlar etkili oldu mu,
rusya ekonomik yaptırımlar,ekonomik yaptırımların sonucu,rusya ekonomisi 2023 yılında ne kadar büyüdü,rusya ekonomisi büyüdü,dünyada ekonomik veriler,2023 yılında hangi ekonomiler büyüdü,2023 yılının ekonomik verileri,ekonomi büyüdü mü,türk iş adamlarından rusyaya yatım,yaptımlar etkili oldu mu,

Ekonomi Yazarı Erçin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yarattı

19:16 11.01.2024 (güncellendi: 19:18 11.01.2024)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin ekonomik büyüme verilerinin Avrupa ülkelerinden yüksek olduğunu açıkladı. Bu açıklamaları değerlendiren ekonomi yazarı Erçin, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bumerang etkisi yarattığını belirtti.
Çukotka'daki temaslarının ardından Habarovsk'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu Bölgesi'nin farklı kentlerinden iş insanlarıyla bir araya geldi. Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Putin, yakında açıklanması beklenen 2023 yılının ekonomik büyüme rakamlarına göre öngörülen yüzde 3.5'luk seviyenin üzerine çıkarak yüzde 4'lük büyüme kaydedilebileceğini söyledi.
Putin “Bizi her taraftan boğuyorlar, baskı altına alıyorlar ancak ekonominin büyüklüğü açısından Avrupa'da birinciyiz. Almanya'yı geçtik ve dünyada beşinci sıraya yerleştik. Sıralama Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya şeklinde. Avrupa'da bir numarayız” ifadelerini kullandı.

‘Finansal operasyonlara rağmen ekonomi korundu’

Rusya Devlet Başkanı Putin’in ekonomiye yönelik açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren ekonomi yazarı Recep Erçin şunları söyledi:

“Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yaratmış görünüyor. Batı'da maalesef şöyle bir yanlış kanı var; bizden olmayan, bizden ayrılan perişan olur. Hayır bu doğru değil. Ekonomisi sağlam temellere dayalı olan ülkeler, ticaret ortakları onlardan yüz çevirse de dünyanın bir kısmı onlara karşı olsa da kararlı adımlar ve yeni müttefiklerin desteği ile ayakta kalabiliyorlar. Halihazırda Rusya'ya yaptırımlar makro düzeyde varmış gibi görünse de mikro düzeyde iş farklı. Yakın zamanda Rusya'dan gelen Türk iş insanları ekonomi sohbetlerinde aktarıyorlar; Rusya'da yaptırım filan yok. Halk her aradığını ürünü bulabiliyor, belli lüks markalar dışında. Bu anlamda Sayın Putin ve ekonomi yönetimi kararlı adımlar atarak yaptırım ve finansal operasyonlara karşı ekonomisini korudu.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
EKONOMİ
Putin'den Rus ekonomisine övgü: Avrupa'da bir numarayız
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