Ekonomi Yazarı Erçin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yarattı

“Rusya'ya yönelik yaptırımlar bumerang etkisi yaratmış görünüyor. Batı'da maalesef şöyle bir yanlış kanı var; bizden olmayan, bizden ayrılan perişan olur. Hayır bu doğru değil. Ekonomisi sağlam temellere dayalı olan ülkeler, ticaret ortakları onlardan yüz çevirse de dünyanın bir kısmı onlara karşı olsa da kararlı adımlar ve yeni müttefiklerin desteği ile ayakta kalabiliyorlar. Halihazırda Rusya'ya yaptırımlar makro düzeyde varmış gibi görünse de mikro düzeyde iş farklı. Yakın zamanda Rusya'dan gelen Türk iş insanları ekonomi sohbetlerinde aktarıyorlar; Rusya'da yaptırım filan yok. Halk her aradığını ürünü bulabiliyor, belli lüks markalar dışında. Bu anlamda Sayın Putin ve ekonomi yönetimi kararlı adımlar atarak yaptırım ve finansal operasyonlara karşı ekonomisini korudu.”