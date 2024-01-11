https://sputniknews.com.tr/20240111/ege-denizinde-43-buyuklugunde-deprem-1079520123.html
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
uğla’nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığında Ege Denizinde saat 00.40’da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T00:56+0300
2024-01-11T00:56+0300
2024-01-11T01:21+0300
türkiye
ege denizi
deniz
deprem
deprem
datça
muğla
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde saat 00.40’da 14.82 kilometre derinlikte 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem, en fazla Datça'da hissedildi. Datça’da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, “Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok” dedi.4,3 şiddetindeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html
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ege denizi, deniz, deprem, deprem, datça, muğla
ege denizi, deniz, deprem, deprem, datça, muğla
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
00:56 11.01.2024 (güncellendi: 01:21 11.01.2024)
uğla’nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığında Ege Denizinde saat 00.40’da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde saat 00.40’da 14.82 kilometre derinlikte 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kısa süren deprem, en fazla Datça'da hissedildi.
Datça’da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, “Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok” dedi.
4,3 şiddetindeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.