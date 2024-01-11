https://sputniknews.com.tr/20240111/ege-denizinde-43-buyuklugunde-deprem-1079520123.html

Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

uğla’nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığında Ege Denizinde saat 00.40’da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ege denizi

deniz

deprem

deprem

datça

muğla

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde saat 00.40’da 14.82 kilometre derinlikte 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem, en fazla Datça'da hissedildi. Datça’da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, “Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok” dedi.4,3 şiddetindeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html

türkiye

ege denizi

datça

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