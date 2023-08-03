https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T05:42+0300
2023-08-03T05:42+0300
2023-08-03T05:42+0300
türkiye
afad
deprem
akdeniz
muğla
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Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem, saat 05.18'de Muğla Datça'ya 224.61 kilometre mesafede gerçekleşti.Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/afad-duyurdu-akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-1074268232.html
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, saat 05.18'de Muğla Datça'ya 224.61 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak kaydedildi.