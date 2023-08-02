https://sputniknews.com.tr/20230802/afad-duyurdu-akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-1074268232.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-02T06:46+0300

2023-08-02T06:47+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akdeniz

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.52'de, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin derinliği 6.07 kilometre olarak ölçüldü.

türkiye

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