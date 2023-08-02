https://sputniknews.com.tr/20230802/afad-duyurdu-akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-1074268232.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T06:46+0300
2023-08-02T06:46+0300
2023-08-02T06:47+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akdeniz
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.52'de, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin derinliği 6.07 kilometre olarak ölçüldü.
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akdeniz deprem, afad ve kandilli rasathanesi son depremler, akdeniz son dakika deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
06:46 02.08.2023 (güncellendi: 06:47 02.08.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.52'de, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 6.07 kilometre olarak ölçüldü.