BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240111/bmgkda-husilerin-saldirilarinin-acilen-sonlandirilmasi-istenilen-karar-tasarisi-kabul-edildi-1079520883.html
BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T02:32+0300
2024-01-11T02:32+0300
dünya
husiler
husiler
husiler
husiler hareketi
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
yemen
japonya
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg
BMGK'da ABD ve Japonya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla kabul edildi. Rusya, Çin, Cezayir ve Mozambik çekimser oy kullandı.Saldırılara acil son verme çağrısıKararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken, Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadesi kullanıldı.Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi. Kızıldeniz'de ne oluyor?Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
yemen
japonya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_83a96c2788ca9c3994eb16259b56fd0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen, japonya, japonya, abd, abd
husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen, japonya, japonya, abd, abd

BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi

02:32 11.01.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi.
BMGK'da ABD ve Japonya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla kabul edildi. Rusya, Çin, Cezayir ve Mozambik çekimser oy kullandı.

Saldırılara acil son verme çağrısı

Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken, Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.
Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Kızıldeniz'de ne oluyor?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon
Dün, 15:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала