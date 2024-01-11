https://sputniknews.com.tr/20240111/bmgkda-husilerin-saldirilarinin-acilen-sonlandirilmasi-istenilen-karar-tasarisi-kabul-edildi-1079520883.html
BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T02:32+0300
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BMGK'da ABD ve Japonya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla kabul edildi. Rusya, Çin, Cezayir ve Mozambik çekimser oy kullandı.Saldırılara acil son verme çağrısıKararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken, Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadesi kullanıldı.Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi. Kızıldeniz'de ne oluyor?Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
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husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen, japonya, japonya, abd, abd
husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yemen, japonya, japonya, abd, abd
BMGK'da Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi.
BMGK'da ABD ve Japonya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla kabul edildi. Rusya, Çin, Cezayir ve Mozambik çekimser oy kullandı.
Saldırılara acil son verme çağrısı
Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken, Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.
Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.