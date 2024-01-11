https://sputniknews.com.tr/20240111/bilim-dunyasinda-cigir-acan-gelisme-yeni-bir-madde-kesfedildi-1079534654.html

Bilim dünyasında çığır açan gelişme: Yeni bir madde keşfedildi

Bilim dünyasında çığır açan gelişme: Yeni bir madde keşfedildi

Yapay zeka ve süper bilgisayarlardan yararlanarak pillerde lityum kullanımını yüzde 70'e kadar azaltabilecek yeni bir madde keşfedildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

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Yapay zeka ve süper bilgisayarlardan faydalanarak pillerde lityum kullanımının azaltılabileceği yeni bir madde keşfedildi. Bu madde keşfedilmesinden bu yana bir ampüle güç sağlamak için test edildi ve başarıyla sonuçlandı.Yapay zekanın önemini ortaya koyduEğer geleneksel laboratuvar araştırma yöntemleri kullanılsaydı 20 yıldan fazla sürebilecek bir tarama sürecinin olabileceği de belirtildi. Ancak yapay zeka ve süper bilgisayarların yardımıyla başlangıçtan çalışan bir batarya prototipinin geliştirilmesine kadar olan süreç dokuz aydan kısa sürdü.Lityum nedir?Lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar her şeye güç sağlayan şarj edilebilir pillerin temel bileşenlerinden biridir. 'Beyaz altın' olarak da bilinir.

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