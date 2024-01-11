https://sputniknews.com.tr/20240111/bilal-erdogan-baskanligindaki-ibn-haldun-universitesi-heyeti-moskovada-universiteleri-ziyaret-etti-1079516597.html

Bilal Erdoğan başkanlığındaki İbn Haldun Üniversitesi heyeti Moskova'da üniversiteleri ziyaret etti

Bilal Erdoğan başkanlığındaki İbn Haldun Üniversitesi heyeti Moskova'da üniversiteleri ziyaret etti

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Rusya'da Moskova Devlet Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ne... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T17:11+0300

2024-01-11T17:11+0300

2024-01-11T17:11+0300

bilal erdoğan

dünya

türkiye

rusya

ibn haldun üniversitesi

moskova devlet üniversitesi

rusya halkların dostluğu üniversitesi

viktor sadovniçiy

türk-rus ortak merkezi

türk-rus ilişkileri

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Bilal Erdoğan, Rusya'da Moskova Devlet Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ne ziyaretlerde bulundu. Söz konusu ziyaretlerde İbn Haldun Üniversitesi ile Rus üniversiteleri arasında işbirliği olanakları görüşüldü.Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü ve Rusya Rektörler Birliği Başkanı Viktor Sadovniçiy, İbn Haldun Üniversitesi heyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi. Toplantının başında Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Victor Sadovniçiy konukları karşılayarak Moskova Devlet Üniversitesi'nin tarihini hakkında malumat verdi. Moskova Devlet Üniversitesi Basın Servisi, İbn Haldun Üniversitesi'nin daha fazla işbirliği konusundaki temel görüşlerinin İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan tarafından sunulduğunu, işbirliği alanları arasında özellikle felsefe, göç süreçleri, hukuk gibi sosyo-insani yöndeki çalışmaların yer aldığını ve tarafların ayrıca öğrenci ve akademisyenlerin akademik hareketlilik olanaklarına da değindiğini, İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine Dijital Hazırlık Fakültesi'nde çevrimiçi formatta Rusça öğretilmesi de dahil olmak üzere dil çalışmalarına özel bir önem verildiğini ekledi.Rektör Sadovniçiy konuşmasında Moskova Devlet Üniversitesi'nin Türk ortaklarıyla aktif bir şekilde işbirliği geliştirdiğini, kendisinin de birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve konuklara ziyaretlerinden birini anlattı. Toplantı sonrası Bilal Erdoğan'ın da misafirperverliği için kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.Moskova Devlet Üniversitesi'nde Rektör Viktor Sadovniçiy ile görüşmesinde konuşan Bilal Erdoğan, çok iddialı ve dünya çapında bir üniversite kurmak için yola çıktıklarını belirtti. İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olma amacını taşıdığını kaydeden Erdoğan, yabancı dil eğitiminde de ön planda olan güçlü bir üniversite olmak istediklerinin altını çizdi. Erdoğan, şu anda uluslararası öğrenci oranıyla Türkiye'de birinci sırada olduklarını söyledi.Türkçe, İngilizce ve Arapça dilleriyle üç dilli bir üniversite olduklarını da hatırlatan Erdoğan, üniversite bünyesinde birçok araştırma merkezleri kurduklarını ifade etti. Erdoğan, "Bunların en faal olanı Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezidir" dedi. Kendisinin de yaklaşık 12 yıldır eğitim faaliyetlerinin içerisinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Özellikle Türkiye'deki akademik araştırmaların ve çalışmaların seviyesini artırmak için özel bir ilgim olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.Ayrıca konuşmasında İbn Haldun Üniversitesinin öğrencilerinin yarıdan fazlasının yüksek lisans, doktora öğrencisi olduğunu belirterek bu hususta Türkiye birincisi olduklarını kaydeden Erdoğan, öğrencilerin yüzden 90'ının burslu olması özelliğiyle de üniversitenin Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurguladı.İki üniversite arasındaki somut ilişkileri ele alacaklarını söyleyen Erdoğan, bunun yanı sıra iki ülkenin eğitim sistemleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek durumlara da destek olacaklarını dile getirdi.Türk-Rus Araştırma Merkeziİbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ayrıca, iki üniversite arasında ortak çabalar sonucunda Türk-Rus araştırma merkezinin kurulmasını umduklarını söyledi.Taraflar Haydar Aliyev Avrasya Araştırmaları Merkezi'ne benzer ortak bir Türk-Rus Araştırma Merkezi kurulması, gelecekte 'Rus ve Türk Üniversitelerinin Rektörleri Forumu' düzenlenmesi gibi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Moskova Devlet Üniversitesi Voroyevı Gorı İnovasyon Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin projelerine Türk şirketlerinin katılımı da görüşüldü.Görüşmede İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan ve Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Sadovniçiy, iki üniversite arasında işbirliği protokolü imzaladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve Türkiye'nin bilimsel ve eğitimsel gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Prof. Dr. Atilla Arkan Türkiye'nin de dijital teknolojileri, yapay zekayı aktif olarak kullandığını, uzaktan eğitimi geliştirdiğini ve İbn Haldun Üniversitesi'nin genel eğilimlere ayak uydurduğunu ve uluslararası düzeye ulaştığını sözlerine ekledi. Arkan konuşmasında "Türkçe ve Rusça öğrenme kapasitesinin artırılması, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesine neden olacaktır" dedi.Arkan, Sadovniçiy'i Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etti. Bilal Erdoğan, daha sonra yine heyet ile birlikte Moskova'da bulunan Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet üniversite kapısında öğrenciler tarafından karşılandı ve Rus geleneklerine göre misafirlere tuzlu ekmek ikram edildi.Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Rektör Vekili Yuliya Ebzeyeva ve beraberindeki heyet ile görüşen Erdoğan üniversite hakkında bilgi aldı. Moskova Devlet Üniversitesi ile olduğu gibi Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi ile de üniversiteler arası bilimsel ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi için olası girişimler görüşüldü.İbn Haldun Üniversitesi hakkında konuşan Bilal Erdoğan, üniversitenin genç ama çok dinamik bir şekilde gelişmekte olduğunu belirterek kurulduğunda, öncelikle hedeflerinin dünyanın farklı dillerinin öğretildiği bir araştırma merkezi olacak şekilde uluslararası düzeyde bir üniversite yaratmak maksatları olduğunu ifade etti.Erdoğan, üniversitede eğitim alan Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html

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