https://sputniknews.com.tr/20240111/beckhamin-hocaligini-yapmisti-hastaligini-acikladi-en-iyi-ihtimalle-bir-yil-omrum-kaldi-1079535435.html
Beckham'ın hocalığını yapmıştı, hastalığını açıkladı: 'En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı'
Beckham'ın hocalığını yapmıştı, hastalığını açıkladı: 'En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı'
İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını açıkladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:08+0300
2024-01-11T12:08+0300
2024-01-11T12:08+0300
yaşam
sven-göran eriksson
hastalık
david beckham
futbol
sporcu
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İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla." ifadelerini kullandı.Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." diye konuştu.Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.Beckham'a hocalık yaptı2001-2006 yılları arasında David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi "altın jenerasyon" olarak adlandırılan yıldızlara rehberlik etti ancak hiçbir zaman beklenen büyük kupayı kazanamadı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/david-beckham-kralice-elizabethin-naasini-gormek-icin-kuyruga-girdi--1061283133.html
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sven-göran eriksson, hastalık, david beckham, futbol, sporcu
sven-göran eriksson, hastalık, david beckham, futbol, sporcu
Beckham'ın hocalığını yapmıştı, hastalığını açıkladı: 'En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı'
İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını açıkladı.
İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla." ifadelerini kullandı.
Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." diye konuştu.
Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.
Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
2001-2006 yılları arasında David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi "altın jenerasyon" olarak adlandırılan yıldızlara rehberlik etti ancak hiçbir zaman beklenen büyük kupayı kazanamadı.