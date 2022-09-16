https://sputniknews.com.tr/20220916/david-beckham-kralice-elizabethin-naasini-gormek-icin-kuyruga-girdi--1061283133.html
David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görmek için kuyruğa girdi
David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görmek için kuyruğa girdi
Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:53+0300
2022-09-16T18:53+0300
2022-09-16T18:53+0300
dünya
david beckham
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İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.51 yaşındaki sunucu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "tarihte bir an yaşadığını" söyleyerek, "Çantanızda çok fazla şey taşımayın, su bedava ve güzergâh boyunca çok sayıda kafe mevcut. Ayrıca bol miktarda tuvalet var. Telefonumu düşük pil moduna aldım ve şarjı bu süre boyunca yetti." tavsiyesinde bulundu.
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david beckham
David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görmek için kuyruğa girdi
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Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.
İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.
David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.
İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.
51 yaşındaki sunucu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "tarihte bir an yaşadığını" söyleyerek, "Çantanızda çok fazla şey taşımayın, su bedava ve güzergâh boyunca çok sayıda kafe mevcut. Ayrıca bol miktarda tuvalet var. Telefonumu düşük pil moduna aldım ve şarjı bu süre boyunca yetti." tavsiyesinde bulundu.