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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını, projeyi şubat sonu hizmete... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:58+0300
2024-01-11T13:59+0300
türkiye
metro
metro istanbul
abdulkadir uraloğlu
kirazlı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini söyledi.Bu noktada ülke genelinde 12 ildeki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.Uraloğlu, megakentte bugüne kadar Bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti.Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak." bilgisini verdi.'Günde 1 milyon yolcu seyahat edebilecek'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.'Şubat sonunda hizmete alacağız'Bakan Uraloğlu, projedeki hat işlerini tamamladıklarını, istasyonlara ait kaba inşaat işlerinin yüzde 97'sinin, ince işlere ait imalatların yüzde 65'inin ve elektromekanik işlere ait imalatların yüzde 73'ünün bittiğini söyledi.İstasyonlarda zarif, modern ve yenilikçi tasarımlar uyguladıklarını, elektromekanik sistemler için son teknoloji ve üstün kaliteli sistemleri tercih ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.Uraloğlu, İstanbul ulaşım ana planının, kentin 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım ve biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. İstanbullular Bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.Bugüne kadar Bakanlık tarafından İstanbul'da hayata geçirilen projelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1,2 trilyon lira yatırım yaptık'Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerini, son 21 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 163 milyar 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 358 kilometreden 802 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.Megakentte hayata geçirdikleri tünel ve köprülerle kent içi trafiğine adeta nefes aldırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarının sürdüğünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirecekleri demir yolu bağlantısının İstanbul'un uluslararası yük taşımacılığındaki konumunu daha da güçlendireceğini, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat planladıklarını, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz." diye konuştu.Birlikte hareket ederek İstanbul'u yeniden hak ettiği noktaya getirebileceklerine inandıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Bakın bir işi yapmak ne kadar önemliyse o işin sunumunu, tanıtımını yapmak da o kadar önemli. Yanımızda Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir kardeşim de var. Kendisi ve ekibiyle Bağcılar için ayrı bir önem taşıyan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızı birlikte inceledik ve projenin önemini aktardık. Kendimizi ve projelerimizi en iyi şekilde anlatarak İstanbulluların hem gönlünü hem de güvenini yeniden kazanacağız."
https://sputniknews.com.tr/20231229/ibbden-metro-seferlerine-fenerbahce-galatasaray-duzenlemesi-1079183142.html
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metro, metro istanbul, abdulkadir uraloğlu, kirazlı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
metro, metro istanbul, abdulkadir uraloğlu, kirazlı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

13:58 11.01.2024 (güncellendi: 13:59 11.01.2024)
© AA / Arife KarakumUraloğlu
Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA / Arife Karakum
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını, projeyi şubat sonu hizmete alacaklarını açıkladı. 7 istasyonun olduğu Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'yla günde 1 milyon yolcu seyahat edebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini söyledi.
Bu noktada ülke genelinde 12 ildeki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.
Uraloğlu, megakentte bugüne kadar Bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak." bilgisini verdi.

'Günde 1 milyon yolcu seyahat edebilecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.
Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.
Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.

'Şubat sonunda hizmete alacağız'

Bakan Uraloğlu, projedeki hat işlerini tamamladıklarını, istasyonlara ait kaba inşaat işlerinin yüzde 97'sinin, ince işlere ait imalatların yüzde 65'inin ve elektromekanik işlere ait imalatların yüzde 73'ünün bittiğini söyledi.
İstasyonlarda zarif, modern ve yenilikçi tasarımlar uyguladıklarını, elektromekanik sistemler için son teknoloji ve üstün kaliteli sistemleri tercih ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
Uraloğlu, İstanbul ulaşım ana planının, kentin 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım ve biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. İstanbullular Bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.
Bugüne kadar Bakanlık tarafından İstanbul'da hayata geçirilen projelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz, İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. İlk günden işe koyulduk ve Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek İstanbul için projelerimizi konuştuk."
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İBB’den metro seferlerine ilişkin ‘Fenerbahçe-Galatasaray' açıklaması
29 Aralık 2023, 22:28

'Son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1,2 trilyon lira yatırım yaptık'

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerini, son 21 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 163 milyar 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 358 kilometreden 802 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.
Megakentte hayata geçirdikleri tünel ve köprülerle kent içi trafiğine adeta nefes aldırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarının sürdüğünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirecekleri demir yolu bağlantısının İstanbul'un uluslararası yük taşımacılığındaki konumunu daha da güçlendireceğini, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat planladıklarını, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.
Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz." diye konuştu.
Birlikte hareket ederek İstanbul'u yeniden hak ettiği noktaya getirebileceklerine inandıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bakın bir işi yapmak ne kadar önemliyse o işin sunumunu, tanıtımını yapmak da o kadar önemli. Yanımızda Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir kardeşim de var. Kendisi ve ekibiyle Bağcılar için ayrı bir önem taşıyan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızı birlikte inceledik ve projenin önemini aktardık. Kendimizi ve projelerimizi en iyi şekilde anlatarak İstanbulluların hem gönlünü hem de güvenini yeniden kazanacağız."
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