İBB’den metro seferlerine ilişkin ‘Fenerbahçe-Galatasaray' açıklaması
22:28 29.12.2023 (güncellendi: 23:27 29.12.2023)
© AAMetro
© AA
Abone ol
Metro İstanbul, gece saat 04:00 civarı İstanbul'a dönecek Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için bir duyuru yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın ertelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) metro seferlerine ilişkin açıklama geldi.
"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur" ifadeleriyle paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için; M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Çekmeköy M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.
Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 29, 2023
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7…
İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) bugüne özel ek seferlerin planlandığını duyurdu.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı gece seferlerimiz için bugüne özel ek seferlerimiz de planlanmıştır" denildi.
Değerli İstanbullular,— İETT (@ietttr) December 29, 2023
İstanbul Havalimanı gece seferlerimiz için bugüne özel ek seferlerimiz de planlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.