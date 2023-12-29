https://sputniknews.com.tr/20231229/ibbden-metro-seferlerine-fenerbahce-galatasaray-duzenlemesi-1079183142.html

İBB’den metro seferlerine ilişkin ‘Fenerbahçe-Galatasaray' açıklaması

İBB’den metro seferlerine ilişkin ‘Fenerbahçe-Galatasaray' açıklaması

Metro İstanbul, gece saat 04:00 civarı İstanbul'a dönecek Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için bir duyuru yaptı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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ibb

ibb meclisi

türkiye

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın ertelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) metro seferlerine ilişkin açıklama geldi."Tüm İstanbullulara duyurumuzdur" ifadeleriyle paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) bugüne özel ek seferlerin planlandığını duyurdu.Açıklamada, "İstanbul Havalimanı gece seferlerimiz için bugüne özel ek seferlerimiz de planlanmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231229/tff-fenerbahce-ve-galatasaraydan-kriz-aciklamasi-1079182453.html

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