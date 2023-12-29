https://sputniknews.com.tr/20231229/tff-fenerbahce-ve-galatasaraydan-kriz-aciklamasi-1079182453.html

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan açıklama: ‘Müsabaka ileri tarihe ertelendi’

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan açıklama: ‘Müsabaka ileri tarihe ertelendi’

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T22:13+0300

2023-12-29T22:13+0300

2023-12-29T22:39+0300

spor

süper kupa

süper kupa

suudi arabistan

riyad

fenerbahçe

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ortak açıklama yapıldı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-maci-icin-iptal-karari-1079180992.html

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suudi arabistan'daki süper kupa iptal mi edildi mi? suudi arabistan'daki süper kupa neden iptal edildi? süper kupa iptal nedeni ne? süper kupa'da ne oldu? suudi arabistan'daki süper kupa'da kulüpler ne dedi