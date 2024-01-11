https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-dogalgaz-ihracatini-artirdi-1079542459.html
Azerbaycan doğalgaz ihracatını artırdı
Azerbaycan doğalgaz ihracatını artırdı
Azerbaycan’nın 2023 yılında doğalgaz ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 5.3 artırarak 23.8 milyar metreküpe yükselttiği kaydedilirken, Türkiye'ye... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T14:26+0300
2024-01-11T14:26+0300
2024-01-11T14:26+0300
dünya
azerbaycan
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
türkiye
enerji
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Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Avrupa'ya 11.8 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiğini duyurdu.Söz konusu dönemde, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp ihraç ettiklerini kaydeden Şahbazov, bunun 5,6 milyar metreküpünün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.Gürcistan'a da 2.5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Şahbazov, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artarak 23,8 milyar metreküpe çıktığını bildirdi.Türkiye’deki gaz merkezi müzakereleri yakında başlayacakYakın zamanda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketi Gazprom’un Türk tarafıyla doğalgaz merkezi konusunda ‘yol haritası’ hazırlama konusunda anlaştıklarını bildirmiş, ilk müzakerelerin 2024 itibariyle başlayacağını vurgulamıştı.Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, Türk tarafıyla projenin yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakat sağladıklarını ve çok yakın bir zamanda bunun yol haritasının onaylanacağını söyledi.Projenin güneydoğu Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının Türkiye topraklarında belirlenmesi için elektronik platform kurulmasını öngören çok perspektifli bir çalışma olduğunu kaydeden Novak, Türkiye'nin Avrupa'ya çeşitli kaynaklardan gaz tedariki için bir transit güzergahı olduğuna da dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
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azerbaycan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkiye, enerji
azerbaycan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkiye, enerji
Azerbaycan doğalgaz ihracatını artırdı
Azerbaycan’nın 2023 yılında doğalgaz ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 5.3 artırarak 23.8 milyar metreküpe yükselttiği kaydedilirken, Türkiye'ye doğalgaz ihracatı 9.5 milyar metreküpe ulaştı.
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Avrupa'ya 11.8 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiğini duyurdu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp ihraç ettiklerini kaydeden Şahbazov, bunun 5,6 milyar metreküpünün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.
Gürcistan'a da 2.5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Şahbazov, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artarak 23,8 milyar metreküpe çıktığını bildirdi.
Türkiye’deki gaz merkezi müzakereleri yakında başlayacak
Yakın zamanda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketi Gazprom’un Türk tarafıyla doğalgaz merkezi konusunda ‘yol haritası’ hazırlama konusunda anlaştıklarını bildirmiş, ilk müzakerelerin 2024 itibariyle başlayacağını vurgulamıştı.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, Türk tarafıyla projenin yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakat sağladıklarını ve çok yakın bir zamanda bunun yol haritasının onaylanacağını söyledi.
Projenin güneydoğu Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının Türkiye topraklarında belirlenmesi için elektronik platform kurulmasını öngören çok perspektifli bir çalışma olduğunu kaydeden Novak, Türkiye'nin Avrupa'ya çeşitli kaynaklardan gaz tedariki için bir transit güzergahı olduğuna da dikkat çekti.