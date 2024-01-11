https://sputniknews.com.tr/20240111/aylik-280-bin-tlye-polis-araniyor-gizli-servis-ajanlarinin-maaslarini-katladi-1079525119.html

Aylık 280 bin TL’ye polis aranıyor: Gizli servis ajanlarının maaşlarını katladı

Aylık 280 bin TL’ye polis aranıyor: Gizli servis ajanlarının maaşlarını katladı

ABD'de yaşanan polis memuru kıtlığı için yeni bir çözüm önerisi geldi. San Francisco Emniyet Müdürlüğü (SFPD), bir çaylak polis memuru için yıllık 112.398... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T09:40+0300

2024-01-11T09:40+0300

2024-01-11T09:40+0300

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yüksek maaş

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ABD’nin San Francisco kentinde, polis memuru kıtlığı krize neden oluyor. Geçen yıl San Francisco Polis Akademisi sadece 26 mezun verdi. San Francisco Polis Departmanı (SFPD) çaylak polis için yıllık 112.398 dolar maaş vereceklerini açıkladı. Bu rakam ABD genelinde bir polis memuruna verilen en yüksek maaş.San Francisco’da polis maaşına yapılan son artışla New York’taki seviyenin neredeyse iki katına çıktı. Rakam birçok eyalette de gizli servis ajanları aldığı ücretten bile daha yüksek. Ancak Bloomberg, dolgun maaşa rağmen çok az kişinin polis olmak istediğini belirtti. Polis sıkıntısının diğer kentlere de yayılmasından endişe ediliyor. SFPD işe alım komiseri Patrick McCormick, “20 yıl önce yüzlerce insan polis olmak için kapımızı çalardı. Şimdi kimseyi ikna edemiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/60-bin-liraya-atm-aldi-104-milyon-kar-edip-polisligi-birakti-1079486611.html

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