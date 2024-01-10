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60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kar edip polisliği bıraktı
60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kar edip polisliği bıraktı
ABD, Kaliforniya'da 1988'de dünyaya gelen Paul Alex, 18 yaşından beri milyoner olmanın hayalini kuruyordu. Arkadaşının önerisiyle 60 bin liraya aldığı ATM'yle... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T07:31+0300
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yaşam
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18 yaşından beri milyoner olmanın hayalini kuran Paul Alex, 26 yaşında polis teşkilatına katılmadan önce gece kulüplerinin tanıtımını yapmak ve bulaşık makinesi satmak gibi bir dizi farklı işte çalıştı.Tarihler 2017'yi gösterdiğinde o zaman 29 yaşında olan Paul, iş arkadaşlarından birinin bir ATM satın almayı düşündüğü söylemesinin ardından konu hakkında yoğun bir araştırma yapmaya başladı; çevrimiçi forumlara katıldı ve ATM işini kuran diğer kişiler tarafından yayınlanan çok sayıda sosyal medya videosunu izledi. Aylar sonra, ilk ATM'sini 2 bin 100 dolara (yaklaşık 60 bin TL) satın almaya karar verdi ve onu bir güzellik salonuna yerleştirdi. Koyar koymaz aldığı kâr karşısında şaşkına döndü. İşlem başına 3 dolar (yaklaşık 90 TL) olduğunu söylediği ek ücretlerden ayda yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) kazanmaya başladı.Nasıl multimilyoner oldu?Bu kar onu zamanla bir multimilyonere dönüştürtü. Alex Paul, ilk ATM'sini kurmak için attığı adımları ayrıntılı olarak anlattı ve yaptığı ilk şeyin gerekli tüm evrakları tamamlamak olduğunu şöyle açıkladı:Paul'a göre iyi bir konum önemli ölçüde kâr farkı yaratabiliyor ve en iyi lokasyonların başında da tırnak bakım salonları, berberler, marketler, dövme dükkanları geliyor. "Bu basit bir sayı oyunu. Ne kadar çok işletmeye yaklaşırsanız, ilk konumunuza ulaşma şansınız o kadar yüksek olur" diyen Paul, birçok işletme ilk başta onu geri çevirdiği için, ATM'ler için yer bulmanın ve güvence altına almanın çok fazla zaman ve enerji gerektirebileceğini de ekledi.Milliyet'in haberine göre, bu sebeple Paul Alex'in işten sonra ve hafta sonları işletmeleri arayarak geçirdiği sayısız saatleri oldu. Oldukça basit gibi görünse de kolay değildi. ATM için yer bulduktan sonra ATM'yi bir bankacılık ağına bağlayan bir işlem sözleşmesi imzaladı. Ayrıca makineye internet modemi de alınması gerekiyordu. Son adım ise makineyi programlamaktı.104 milyon kar ettiDaha sonra 'ATM Together' adında, başkalarının nakit çekme makinelerini kullanarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaya adanmış olan kendi şirketini kurdu. "Müşterilerimiz için çok çalışıyoruz. Bölgelerindeki en iyi yerleri buluyoruz ve onları güvence altına alıyoruz. Müşterilerimiz ATM'lerini kurmak için çok zaman harcamadan pasif gelirin avantajlarından yararlanabiliyor" diyen Paul Alex'in ATM'lerinden ne kadar kazandığı doğrulanmasa da yalnızca şirketi 'ATM Together' aracılığıyla Ocak 2021'den Nisan 2023'e kadar toplam 12 milyon dolarlık (yaklaşık 357 milyon lira) satış ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (yaklaşık 104 milyon lira) net kar elde etti.
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nasıl zengin olunur, zengin olmak için ne yapmak gerek
nasıl zengin olunur, zengin olmak için ne yapmak gerek

60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kar edip polisliği bıraktı

07:31 10.01.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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ABD, Kaliforniya'da 1988'de dünyaya gelen Paul Alex, 18 yaşından beri milyoner olmanın hayalini kuruyordu. Arkadaşının önerisiyle 60 bin liraya aldığı ATM'yle milyoner oldu.
18 yaşından beri milyoner olmanın hayalini kuran Paul Alex, 26 yaşında polis teşkilatına katılmadan önce gece kulüplerinin tanıtımını yapmak ve bulaşık makinesi satmak gibi bir dizi farklı işte çalıştı.
Tarihler 2017'yi gösterdiğinde o zaman 29 yaşında olan Paul, iş arkadaşlarından birinin bir ATM satın almayı düşündüğü söylemesinin ardından konu hakkında yoğun bir araştırma yapmaya başladı; çevrimiçi forumlara katıldı ve ATM işini kuran diğer kişiler tarafından yayınlanan çok sayıda sosyal medya videosunu izledi. Aylar sonra, ilk ATM'sini 2 bin 100 dolara (yaklaşık 60 bin TL) satın almaya karar verdi ve onu bir güzellik salonuna yerleştirdi. Koyar koymaz aldığı kâr karşısında şaşkına döndü. İşlem başına 3 dolar (yaklaşık 90 TL) olduğunu söylediği ek ücretlerden ayda yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) kazanmaya başladı.

Nasıl multimilyoner oldu?

Bu kar onu zamanla bir multimilyonere dönüştürtü. Alex Paul, ilk ATM'sini kurmak için attığı adımları ayrıntılı olarak anlattı ve yaptığı ilk şeyin gerekli tüm evrakları tamamlamak olduğunu şöyle açıkladı:
"İlk olarak başvuruda bulunmak ve kârınızı alabilmeniz için bir ticari banka hesabı açmalısınız. LLC (ortakların sadece koydukları sermayeyi kaybedebilecekleri, başka zararlardan sorumlu tutulmayacakları şirket türü) kurulum süreci hızlı olmalı. Ancak bankaların ATM'leri genellikle yüksek riskli bir iş olarak görmesi nedeniyle ticari çek hesabı açmak biraz daha uzun sürebilir. Daha sonra mükemmel yeri aramaya başlayın, bu son derece önemli."
Paul'a göre iyi bir konum önemli ölçüde kâr farkı yaratabiliyor ve en iyi lokasyonların başında da tırnak bakım salonları, berberler, marketler, dövme dükkanları geliyor. "Bu basit bir sayı oyunu. Ne kadar çok işletmeye yaklaşırsanız, ilk konumunuza ulaşma şansınız o kadar yüksek olur" diyen Paul, birçok işletme ilk başta onu geri çevirdiği için, ATM'ler için yer bulmanın ve güvence altına almanın çok fazla zaman ve enerji gerektirebileceğini de ekledi.
Milliyet'in haberine göre, bu sebeple Paul Alex'in işten sonra ve hafta sonları işletmeleri arayarak geçirdiği sayısız saatleri oldu. Oldukça basit gibi görünse de kolay değildi. ATM için yer bulduktan sonra ATM'yi bir bankacılık ağına bağlayan bir işlem sözleşmesi imzaladı. Ayrıca makineye internet modemi de alınması gerekiyordu. Son adım ise makineyi programlamaktı.

104 milyon kar etti

Daha sonra 'ATM Together' adında, başkalarının nakit çekme makinelerini kullanarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaya adanmış olan kendi şirketini kurdu. "Müşterilerimiz için çok çalışıyoruz. Bölgelerindeki en iyi yerleri buluyoruz ve onları güvence altına alıyoruz. Müşterilerimiz ATM'lerini kurmak için çok zaman harcamadan pasif gelirin avantajlarından yararlanabiliyor" diyen Paul Alex'in ATM'lerinden ne kadar kazandığı doğrulanmasa da yalnızca şirketi 'ATM Together' aracılığıyla Ocak 2021'den Nisan 2023'e kadar toplam 12 milyon dolarlık (yaklaşık 357 milyon lira) satış ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (yaklaşık 104 milyon lira) net kar elde etti.
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