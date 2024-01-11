https://sputniknews.com.tr/20240111/alman-bakan-baerbocktan-guney-cin-denizinde-gerilimi-daha-da-artiracak-aciklama-1079546901.html

Alman Bakan Baerbock'tan Güney Çin Denizi’nde gerilimi daha da artıracak açıklama

Alman Bakan Baerbock'tan Güney Çin Denizi’nde gerilimi daha da artıracak açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve gerilimin azaltılması için... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:35+0300

2024-01-11T16:35+0300

2024-01-11T16:35+0300

dünya

güney çin denizi

vietnam

çin halk cumhuriyeti

almanya

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avrupa birliği

filipinler

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Manila ziyareti kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve üst düzey yetkililerle bir araya gelen Baerbock, düzenlediği basın toplantısında "Dünyanın başka bir krize ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.Güney Çin Denizi'nde Çin'in eylemlerinin bölgedeki ülkelerin ekonomisini riske attığına dikkati çeken Baerbock, Almanya'nın bölgedeki gerilimin azaltılması çabalarına yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.Baerbock, Güney Çin Denizi'nin dünyadaki en dinamik ekonomik bölgelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şimdi, anlaşmazlıkları barışçıl bir yolla hep birlikte çözmek için mekanizmalar kurma vaktidir. Dünyanın başka bir krize ihtiyacı yok. Halihazırda çok fazla kriz var" diye konuştu.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, sığlık, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/cin-uluslararasi-iliskilerde-az-sayida-ulkenin-tekeline-karsiyiz-1079452893.html

güney çin denizi

vietnam

çin halk cumhuriyeti

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avrupa birliği

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güney çin denizi, vietnam, çin halk cumhuriyeti, almanya, avrupa, avrupa birliği, filipinler