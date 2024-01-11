https://sputniknews.com.tr/20240111/aeb-ulkeleri-tarimsal-urun-ihracatinda-yeni-pazarlara-aciliyor-1079538492.html
AEB ülkeleri, tarımsal ürün ihracatında Türkiye ile yeni pazarlara açılıyor
AEB ülkeleri, tarımsal ürün ihracatında Türkiye ile yeni pazarlara açılıyor
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerinin tarım ürünleri ve gıda maddelerinin hızlandırılmış demiryolu olmak üzere çok formatlı taşımacılığını geliştirmek... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:06+0300
2024-01-11T13:06+0300
2024-01-11T13:06+0300
dünya
avrasya ekonomik birliği (aeb)
türkiye
tarım ürünü
tarım ürünleri
nakliye
lojistik
rusya
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Tek taraflı yaptırımlar bağlamında tahılın gıda güvenliği açısından çok daha kilit unsur olduğu son dönemde, tarım ihracatını basitleştirerek geliştirmeye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla yaratılan bu proje, 10 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da önemli bir anlaşmaya imza attı.Eurasian Agrologistics Genel Müdürü ve aynı zamanda Rus Demiryolları (RJD) Lojistik departmanı genel müdür yardımcısı Alevtina Kirillova, Rus-Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Türk nakliye şirketi Middle Corridor Lojistik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Burak İçen arasında işbirliği ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyet anlaşması imzalandı.Bir araya gelen tarafların Türkiye ve AEB ülkeleri olmak üzere Basra Körfezi ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarında tarımsal ürün nakliyesi ve gıda maddelerinin hızlandırılmış multimodal taşımacılığı konusunda anlaştıkları görüşmelerde, ‘Eurasian Agroexpress’ projesinin ortaklaşa geliştirmesine ilişkin anlaşma da sağlandı.Söz konusu anlaşma ile birlikte bir çok bölgeye Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin tarımsal ürün ihracatının önünün açılması ve yeni pazarlara ulaşması bekleniyor.Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen, karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB, bölgesel ticari ilişkiler için çok daha önemli rol oynamaya başlıyor.Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 25 Aralık 2023’te İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.Putin: AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme varGeçtiğimiz yılın aralık ayında AEB’in potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme kaydedildiğinin altını çizmiş, "Bu yıl, birlik üyesi tüm ülkelerde ekonomik büyüme tespit edildiğini memnuniyetle kaydediyoruz. Rusya’da, ilk üç çeyrekte ekonomi yüzde 3 oranında büyüdü. Yıl sonunda yüzde 3.5 olması bekleniyor. AEB üyesi diğer ülkelerde de oldukça büyük ekonomik büyüme var” ifadelerini kullanmıştı.Ermenistan’da ekonomik büyümenin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 9 olduğuna dikkat çeken Putin, bu oranların Kazakistan’da yaklaşık yüzde 5, Kırgızistan’da en az yüzde 4 ve Belarus’ta yüzde 3.5 olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/aeb-ulkeleri-iran-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-1078920167.html
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avrasya ekonomik birliği (aeb), türkiye, tarım ürünü, tarım ürünleri, nakliye, lojistik, rusya
avrasya ekonomik birliği (aeb), türkiye, tarım ürünü, tarım ürünleri, nakliye, lojistik, rusya
AEB ülkeleri, tarımsal ürün ihracatında Türkiye ile yeni pazarlara açılıyor
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerinin tarım ürünleri ve gıda maddelerinin hızlandırılmış demiryolu olmak üzere çok formatlı taşımacılığını geliştirmek amaçlı kurulan ortak projesi Eurasian Agroexpress, yeni ortaklarıyla gelişimini sürdürüyor.
Tek taraflı yaptırımlar bağlamında tahılın gıda güvenliği açısından çok daha kilit unsur olduğu son dönemde, tarım ihracatını basitleştirerek geliştirmeye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla yaratılan bu proje, 10 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da önemli bir anlaşmaya imza attı.
Eurasian Agrologistics Genel Müdürü ve aynı zamanda Rus Demiryolları (RJD) Lojistik departmanı genel müdür yardımcısı Alevtina Kirillova, Rus-Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Türk nakliye şirketi Middle Corridor Lojistik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Burak İçen arasında işbirliği ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyet anlaşması imzalandı.
Bir araya gelen tarafların Türkiye ve AEB ülkeleri olmak üzere Basra Körfezi ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarında tarımsal ürün nakliyesi ve gıda maddelerinin hızlandırılmış multimodal taşımacılığı konusunda anlaştıkları görüşmelerde, ‘Eurasian Agroexpress’ projesinin ortaklaşa geliştirmesine ilişkin anlaşma da sağlandı.
Söz konusu anlaşma ile birlikte bir çok bölgeye Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin tarımsal ürün ihracatının önünün açılması ve yeni pazarlara ulaşması bekleniyor.
Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde
giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen, karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB, bölgesel ticari ilişkiler için çok daha önemli rol oynamaya başlıyor.
Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 25 Aralık 2023’te İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.
Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.
Putin: AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme var
Geçtiğimiz yılın aralık ayında AEB’in potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme kaydedildiğinin altını çizmiş, "Bu yıl, birlik üyesi tüm ülkelerde ekonomik büyüme tespit edildiğini memnuniyetle kaydediyoruz. Rusya’da, ilk üç çeyrekte ekonomi yüzde 3 oranında büyüdü. Yıl sonunda yüzde 3.5 olması bekleniyor. AEB üyesi diğer ülkelerde de oldukça büyük ekonomik büyüme var” ifadelerini kullanmıştı.
Ermenistan’da ekonomik büyümenin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 9 olduğuna dikkat çeken Putin, bu oranların Kazakistan’da yaklaşık yüzde 5, Kırgızistan’da en az yüzde 4 ve Belarus’ta yüzde 3.5 olduğunu dile getirmişti.