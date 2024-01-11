https://sputniknews.com.tr/20240111/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-odessayi-alabilir-1079548960.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Odessa’yı alabilir
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Odessa’yı alabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Odessa ve Harkov başta olmak üzere birçok kenti kaybedebileceğini belirtti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T17:08+0300
2024-01-11T17:08+0300
2024-01-11T17:08+0300
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna’nın Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Nikolayev bölgelerinin Rusya’nın kontrolüne girebileceğini söyledi.Ritter, “Rusya, Odessa ve Karadeniz kıyısından Kırım'a yönelik tehdidi bertaraf etmeyinceye kadar çatışmalar durmaz. Aynı zamanda Odessa'yı almak için Nikolayev'i, ondan önce Dnepropetrovsk'u ve ondan önce de Harkov’u almak gerekiyor" dedi.Moskova’nın hiçbir zaman toprak kazanımı peşinde olmadığını ancak NATO’nun onu ilerlemeye zorladığını belirten uzman, “Vladimir Putin geçenlerde ilginç bir açıklama yaptı. Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söyledi. Putin çıkıp Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söylüyorsa, Odessa Rus şehri olacak demektir” görüşünü dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/pusilin-odessa-ve-nikolayev-rus-sehirleridir-bu-kentler-ozgurlestirilmeli-1079423214.html
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rusya, odessa, karadeniz, ukrayna, kırım, moskova, nato
rusya, odessa, karadeniz, ukrayna, kırım, moskova, nato
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Odessa’yı alabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Odessa ve Harkov başta olmak üzere birçok kenti kaybedebileceğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna’nın Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Nikolayev bölgelerinin Rusya’nın kontrolüne girebileceğini söyledi.
Ritter, “Rusya, Odessa ve Karadeniz kıyısından Kırım'a yönelik tehdidi bertaraf etmeyinceye kadar çatışmalar durmaz. Aynı zamanda Odessa'yı almak için Nikolayev'i, ondan önce Dnepropetrovsk'u ve ondan önce de Harkov’u almak gerekiyor" dedi.
Moskova’nın hiçbir zaman toprak kazanımı peşinde olmadığını ancak NATO’nun onu ilerlemeye zorladığını belirten uzman, “Vladimir Putin geçenlerde ilginç bir açıklama yaptı. Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söyledi. Putin çıkıp Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söylüyorsa, Odessa Rus şehri olacak demektir” görüşünü dile getirdi.