https://sputniknews.com.tr/20240111/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-odessayi-alabilir-1079548960.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Odessa’yı alabilir

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Odessa’yı alabilir

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna'nın Odessa ve Harkov başta olmak üzere birçok kenti kaybedebileceğini belirtti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T17:08+0300

2024-01-11T17:08+0300

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna’nın Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Nikolayev bölgelerinin Rusya’nın kontrolüne girebileceğini söyledi.Ritter, “Rusya, Odessa ve Karadeniz kıyısından Kırım'a yönelik tehdidi bertaraf etmeyinceye kadar çatışmalar durmaz. Aynı zamanda Odessa'yı almak için Nikolayev'i, ondan önce Dnepropetrovsk'u ve ondan önce de Harkov’u almak gerekiyor" dedi.Moskova’nın hiçbir zaman toprak kazanımı peşinde olmadığını ancak NATO’nun onu ilerlemeye zorladığını belirten uzman, “Vladimir Putin geçenlerde ilginç bir açıklama yaptı. Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söyledi. Putin çıkıp Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu söylüyorsa, Odessa Rus şehri olacak demektir” görüşünü dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/pusilin-odessa-ve-nikolayev-rus-sehirleridir-bu-kentler-ozgurlestirilmeli-1079423214.html

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