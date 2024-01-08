https://sputniknews.com.tr/20240108/pusilin-odessa-ve-nikolayev-rus-sehirleridir-bu-kentler-ozgurlestirilmeli-1079423214.html

Puşilin: Odessa ve Nikolayev Rus şehirleridir, bu kentler özgürleştirilmeli

Puşilin: Odessa ve Nikolayev Rus şehirleridir, bu kentler özgürleştirilmeli

Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev kentlerinin aidiyetindeki hatanın... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T12:35+0300

2024-01-08T12:35+0300

2024-01-08T12:35+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

rusya

odessa

harkov

kharkov

soledar

vladimir putin

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Sputnik'e demeç veren Puşilin, Odessa'nın 1794 yılında Çariçe 2. Yekaterina tarafından kurulduğunu ve bunun kesinlikle bir Rus şehri olduğunu kaydetti.Nikolaev Bölgesi topraklarının ise Rus-Türk savaşları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Kırım Hanlığı'ndan geri alındığını anımsatan Puşilin, "Bu şehir Rus mu, değil mi? Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunu çok net bir şekilde ifade etmişti" dedi."Eğer geçmişte hatalar yapılmışsa ve bunları kabul ediyorsak, görüyorsak, o halde bu kentler özgürleştirilmeli" diye devam eden Puşilin, bu adımın atılması gerektiğine derinden inandığını kaydetti.Putin, yılın sonuçlarının değerlendirildiği 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında Odessa'nın bir Rus şehri olduğunu belirtmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk, Harkov ve Kiev'in Rus kentleri olduğunu ve birçok diğer şehir gibi geçici olarak işgal altında olduğunu söylemişti.'Rusya, Batı'nın tamamını karşısına almasına rağmen ilerleyişini sürdürüyor'Puşilin, Rusya'nın tüm kolektif Batı'yla karşı karşıya olduğunu ancak Rus ordusunun ilerleyişine devam ettiğini vurguladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın büyük zaferler elde etmediğine dair sözlerine Artyomovsk, Soledar'ın alınmasını ve Rus ordusunun diğer başarılarını anımsatarak yanıt veren Puşilin, 'Ukrayna'nın geri kalan kısmının devlet başkanının' kendi haklı çıkarmak için yalan söylediğinin altını çizdi.Puşilin, "Her şeyin tek bir parmak hareketiyle gerçekleşmesini çok isterdim, ancak 2023'te tüm kolektif Batı'yla, onların mali gücüyle, silahlarının gücüyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz" diye konuştu.DHC lideri, her şeye rağmen Rusya ordusunun ilerleyişine devam ettiğine vurgu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/dhc-lideri-pusilin-guvenligin-saglanmasi-icin-dhcyi-tamamen-ozgurlestirmek-gerekiyor-1079375346.html

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denis puşilin, rusya, odessa, harkov, kharkov, soledar, vladimir putin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi