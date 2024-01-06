https://sputniknews.com.tr/20240106/dhc-lideri-pusilin-guvenligin-saglanmasi-icin-dhcyi-tamamen-ozgurlestirmek-gerekiyor-1079375346.html
DHC lideri Puşilin: Güvenliğin sağlanması için DHC'yi tamamen özgürleştirmek gerekiyor
DHC lideri Puşilin: Güvenliğin sağlanması için DHC'yi tamamen özgürleştirmek gerekiyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Başkomutanlığın belirlediği görevler çerçevesinde DHC’nin tamamen... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T10:33+0300
2024-01-06T10:33+0300
2024-01-06T10:33+0300
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Puşilin, “Bu, güvenliğin sağlanması açısından, ilerlemek açısından ve eski Donetsk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak açısından önemli. Bizim için şu anda Başkomutanın belirlediği görevler çerçevesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tamamının özgürleştirilmesi önemli” dedi.DHC lideri, Soledar, Artyomovsk ve Marinka kentlerinin 2023'te kurtarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “2023, olaylar açısından zengin bir yıldı. Öncelikle askeri bileşenle ilgili her şeyi önemsiyoruz. Yerleşim bölgelerimizin kurtarılması bizim için önemliydi” diye konuştu.Soledar kenti, Ocak 2023, Artyomovsk ise 20 Mayıs 2023'te Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden geri alındı. Bu bölgeler artık tamamen Rus birliklerinin kontrolünde.
https://sputniknews.com.tr/20231225/donetsk-yakinindaki-maryinka-sehri-tamamen-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1078928996.html
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donetsk, rusya, denis puşilin, artyomovsk, maryinka, operasyon
donetsk, rusya, denis puşilin, artyomovsk, maryinka, operasyon
DHC lideri Puşilin: Güvenliğin sağlanması için DHC'yi tamamen özgürleştirmek gerekiyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Başkomutanlığın belirlediği görevler çerçevesinde DHC’nin tamamen özgürleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Puşilin, “Bu, güvenliğin sağlanması açısından, ilerlemek açısından ve eski Donetsk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak açısından önemli. Bizim için şu anda Başkomutanın belirlediği görevler çerçevesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tamamının özgürleştirilmesi önemli” dedi.
DHC lideri, Soledar, Artyomovsk ve Marinka kentlerinin 2023'te kurtarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “2023, olaylar açısından zengin bir yıldı. Öncelikle askeri bileşenle ilgili her şeyi önemsiyoruz. Yerleşim bölgelerimizin kurtarılması bizim için önemliydi” diye konuştu.
Soledar kenti, Ocak 2023, Artyomovsk ise 20 Mayıs 2023'te Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden geri alındı. Bu bölgeler artık tamamen Rus birliklerinin kontrolünde.