https://sputniknews.com.tr/20240106/dhc-lideri-pusilin-guvenligin-saglanmasi-icin-dhcyi-tamamen-ozgurlestirmek-gerekiyor-1079375346.html

DHC lideri Puşilin: Güvenliğin sağlanması için DHC'yi tamamen özgürleştirmek gerekiyor

DHC lideri Puşilin: Güvenliğin sağlanması için DHC'yi tamamen özgürleştirmek gerekiyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Başkomutanlığın belirlediği görevler çerçevesinde DHC’nin tamamen... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T10:33+0300

2024-01-06T10:33+0300

2024-01-06T10:33+0300

ukrayna krizi

donetsk

rusya

denis puşilin

artyomovsk

maryinka

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069593273_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_49003f96d57f44c90a64a47650bddee9.jpg

Puşilin, “Bu, güvenliğin sağlanması açısından, ilerlemek açısından ve eski Donetsk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak açısından önemli. Bizim için şu anda Başkomutanın belirlediği görevler çerçevesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tamamının özgürleştirilmesi önemli” dedi.DHC lideri, Soledar, Artyomovsk ve Marinka kentlerinin 2023'te kurtarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “2023, olaylar açısından zengin bir yıldı. Öncelikle askeri bileşenle ilgili her şeyi önemsiyoruz. Yerleşim bölgelerimizin kurtarılması bizim için önemliydi” diye konuştu.Soledar kenti, Ocak 2023, Artyomovsk ise 20 Mayıs 2023'te Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden geri alındı. Bu bölgeler artık tamamen Rus birliklerinin kontrolünde.

https://sputniknews.com.tr/20231225/donetsk-yakinindaki-maryinka-sehri-tamamen-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1078928996.html

donetsk

rusya

artyomovsk

maryinka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk, rusya, denis puşilin, artyomovsk, maryinka, operasyon