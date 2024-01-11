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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/abdden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-listede-iki-sirket-ve-uc-ucak-var-1079556272.html
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların getirildiğini duyurdu. ‘Kara listeye’ bir kişi, iki şirket ve üç uçak dahil edildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T23:23+0300
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırım listesine Vladimir Vladimiroviç Miheyçik adlı bir kişi ve iki işletme dahil edildi. İşletmelerin Rusya savunma sektörüyle bağlantılı Aşuluk Poligonu ve Vladimirovka Test Kompleksi olduğu belirtildi. Ayrıca RF-78757 numaralı İl-76MD, RF-82011 numaralı An-124 ve RF-86898 numaralı İl-76 tipi üç uçağa da yaptırım getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-hazine-bakanligi-ukraynanin-tamamen-bati-yardimina-bagimli-oldugunu-soyledi-1077614204.html
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ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var

23:23 11.01.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIRusya- ABD bayrakları
Rusya- ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların getirildiğini duyurdu. ‘Kara listeye’ bir kişi, iki şirket ve üç uçak dahil edildi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırım listesine Vladimir Vladimiroviç Miheyçik adlı bir kişi ve iki işletme dahil edildi.
İşletmelerin Rusya savunma sektörüyle bağlantılı Aşuluk Poligonu ve Vladimirovka Test Kompleksi olduğu belirtildi.
Ayrıca RF-78757 numaralı İl-76MD, RF-82011 numaralı An-124 ve RF-86898 numaralı İl-76 tipi üç uçağa da yaptırım getirildi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
Ukrayna krizi
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi
21 Kasım 2023, 18:19
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