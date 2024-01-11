https://sputniknews.com.tr/20240111/abdden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-listede-iki-sirket-ve-uc-ucak-var-1079556272.html
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların getirildiğini duyurdu. ‘Kara listeye’ bir kişi, iki şirket ve üç uçak dahil edildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T23:23+0300
2024-01-11T23:23+0300
2024-01-11T23:23+0300
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırım listesine Vladimir Vladimiroviç Miheyçik adlı bir kişi ve iki işletme dahil edildi. İşletmelerin Rusya savunma sektörüyle bağlantılı Aşuluk Poligonu ve Vladimirovka Test Kompleksi olduğu belirtildi. Ayrıca RF-78757 numaralı İl-76MD, RF-82011 numaralı An-124 ve RF-86898 numaralı İl-76 tipi üç uçağa da yaptırım getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-hazine-bakanligi-ukraynanin-tamamen-bati-yardimina-bagimli-oldugunu-soyledi-1077614204.html
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abd, abd, abd hazine bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, abd hazine bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede iki şirket ve üç uçak var
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların getirildiğini duyurdu. ‘Kara listeye’ bir kişi, iki şirket ve üç uçak dahil edildi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırım listesine Vladimir Vladimiroviç Miheyçik adlı bir kişi ve iki işletme dahil edildi.
İşletmelerin Rusya savunma sektörüyle bağlantılı Aşuluk Poligonu ve Vladimirovka Test Kompleksi olduğu belirtildi.
Ayrıca RF-78757 numaralı İl-76MD, RF-82011 numaralı An-124 ve RF-86898 numaralı İl-76 tipi üç uçağa da yaptırım getirildi.