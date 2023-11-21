https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-hazine-bakanligi-ukraynanin-tamamen-bati-yardimina-bagimli-oldugunu-soyledi-1077614204.html
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi
ABD Hazine Bakanı Yellen yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tamamen ABD ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu açıkladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:19+0300
2023-11-21T18:19+0300
2023-11-21T18:19+0300
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ukrayna ordusu
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amerika birleşik devletleri
abd hazine bakanlığı
janet yellen
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'nın tamamen Amerika’nın ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu söyledi.Yellen bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta AB ile IMF'nin Ukrayna’ya katkılarına atıfta bulunarak şu cümleleri kurdu:ABD yönetiminin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani destek için milyarlarca dolarlık yeni bir ödeneği onaylaması için Kongre'yi ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-hazine-bakani-yellen-abd-ayni-anda-israil-ve-ukraynaya-destek-verecek-gucte-1076393289.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, amerika birleşik devletleri, abd hazine bakanlığı, janet yellen
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, amerika birleşik devletleri, abd hazine bakanlığı, janet yellen
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi
ABD Hazine Bakanı Yellen yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tamamen ABD ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'nın tamamen Amerika’nın ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu söyledi.
Yellen bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta AB ile IMF'nin Ukrayna’ya katkılarına atıfta bulunarak şu cümleleri kurdu:
Ukrayna tamamen bu yardıma bağımlı. Dünyanın geri kalanına katılmamız gerekiyor.
ABD yönetiminin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani destek için milyarlarca dolarlık yeni bir ödeneği onaylaması için Kongre'yi ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.