https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-hazine-bakanligi-ukraynanin-tamamen-bati-yardimina-bagimli-oldugunu-soyledi-1077614204.html

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın tamamen Batı yardımına bağımlı olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanı Yellen yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tamamen ABD ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu açıkladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:19+0300

2023-11-21T18:19+0300

2023-11-21T18:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

amerika birleşik devletleri

abd hazine bakanlığı

janet yellen

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'nın tamamen Amerika’nın ve müttefiklerinin yardımına bağımlı olduğunu söyledi.Yellen bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta AB ile IMF'nin Ukrayna’ya katkılarına atıfta bulunarak şu cümleleri kurdu:ABD yönetiminin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani destek için milyarlarca dolarlık yeni bir ödeneği onaylaması için Kongre'yi ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-hazine-bakani-yellen-abd-ayni-anda-israil-ve-ukraynaya-destek-verecek-gucte-1076393289.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, amerika birleşik devletleri, abd hazine bakanlığı, janet yellen