https://sputniknews.com.tr/20240111/abdde-ilk-kez-bir-mahkum-saf-nitrojen-kullanilarak-idam-edilecek-1079545057.html

ABD’de ilk kez bir mahkum saf nitrojen kullanılarak idam edilecek

ABD’de ilk kez bir mahkum saf nitrojen kullanılarak idam edilecek

ABD'nin Alabama eyaleti yetkilileri, 25 Ocak'ta ilk kez bir mahkumu azot gazı olarak da adlandırılan saf nitrojen kullanarak idam etmeyi planlıyor. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:13+0300

2024-01-11T16:13+0300

2024-01-11T16:13+0300

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alabama

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NBC'nin haberine göre, ABD’de 25 Ocak’ta ilk kez bir mahkum saf nitrojen (azot) kullanılarak idam edilecek. Hükümlünün avukatları bu infaz yöntemini zalimce olarak nitelendirdi.Mahkumun avukatları, devlet yetkililerinin müvekkillerini yeni bir infaz yöntemi için ‘test konusu’ olarak kullandıklarını.belirterek yöntemi zalimce olarak nitelendirdi.İdam mahkumu Kenneth Smith, 1988 yılında bir kadının kiralık katil tarafından öldürülmesi olayından suçlu bulunarak hüküm giymişti. Cinayet için suç ortağıyla birlikte 1 bin dolar para almıştı. Suç ortağı 2010 yılında idam edilmişti. Smith'in kendisi de öldürücü enjeksiyonla idam edilmeye çalışıldı, ancak infaz girişiminden sağ kurtuldu.Eyalet başsavcısına göre, kurbanın ailesi ‘adaletin yerini bulması için’ 35 yıl bekledi.ABD’nin 3 eyaletinde yasal olan saf nitrojenle idam yöntemi daha önce hiç kullanılmadı. Alabama yetkilileri, ölümcül enjeksiyonları gerçekleştirmek için kullanılan ilaçların yetersizliği nedeniyle yöntemi ancak 2018'de onayladı.BM uzmanları, ABD'de bir mahkumun azot gazıyla infaz edilmesi kararına tepki gösterdiİlk defa denenmesi beklenen yöntemin "acı verici ve insanlık dışı bir ölümle sonuçlanacağından" endişe duyulduğu vurgulandı.Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD'de bir mahkumun 25 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararını, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak nitelendirdi.İlk defa denenmesi beklenen azot gazıyla infaza ilişkin uzmanlar, "acı verici ve insanlık dışı bir ölümle sonuçlanacağından" endişe duyduklarını vurguladı.Uzmanlar, 'gazla boğma' yöntemiyle yapılan infazın, ABD'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni ihlal edebileceği uyarısında bulunarak, infazı durdurma çağrısı yaptı.Alabama'daki yetkililer Kasım 2022'de Smith'i zehirli iğne kullanarak infaz etmeye çalışmış, ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/abdde-bir-cenazeevinde-curumus-115-ceset-bulundu-1076108651.html

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abd, idam, idam cezası, gaz, zehirli gaz, alabama