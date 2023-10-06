https://sputniknews.com.tr/20231006/abdde-bir-cenazeevinde-curumus-115-ceset-bulundu-1076108651.html

ABD'de bir cenazeevinde çürümüş 115 ceset bulundu

ABD'de bir cenazeevinde çürümüş 115 ceset bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevinde, şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandığı açıklandı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T23:16+0300

2023-10-06T23:16+0300

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Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.Freemont polisi, cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20160818/abd-ozel-cezaevi-1024451064.html

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