https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-medyasi-bati-ukraynaya-1980li-yillarin-silahini-veriyor-1079552474.html
ABD medyası: Batı, Ukrayna’ya 1980’li yılların silahını veriyor
ABD medyası: Batı, Ukrayna’ya 1980’li yılların silahını veriyor
ABD’li haber kanalı CNN, Batı’nın Ukrayna ordusuna, 1980’li yıllarda Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşan silahlı muhaliflere sağladığı Stinger... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T18:44+0300
2024-01-11T18:44+0300
2024-01-11T18:44+0300
ukrayna krizi
stinger füzesi
ukrayna krizi
abd
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CNN televizyonunun haberinde, “Ukraynalı hava savunma askerleri, Batı’nın gönderdiği kutuları açtıklarında içinde Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşın olduğu yıllara ait, yani bazı Ukraynalı askerlerden onlarca yıl daha yaşlı Stinger sistemleri gördüklerini anlattı” ifadesine yer verildi.ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri, alçak irtifadaki uçak, helikopter ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Dünyada toplamda 700 bin Stinger sisteminin bulunduğu tahmin ediliyor.ABD, 1980’li yıllarda Afganistan’daki silahlı muhalefete çok sayıda Stinger gönderdi. Bu sistemler Afganistan Savaşında ilk kez 1986 Eylül ayında kullanıldı. Bir günde üç adet Mi-24 helikopteri düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html
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stinger füzesi, ukrayna krizi, abd
stinger füzesi, ukrayna krizi, abd
ABD medyası: Batı, Ukrayna’ya 1980’li yılların silahını veriyor
ABD’li haber kanalı CNN, Batı’nın Ukrayna ordusuna, 1980’li yıllarda Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşan silahlı muhaliflere sağladığı Stinger taşınabilen hava savunma füze sistemlerini verdiğini belirtti.
CNN televizyonunun haberinde, “Ukraynalı hava savunma askerleri, Batı’nın gönderdiği kutuları açtıklarında içinde Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşın olduğu yıllara ait, yani bazı Ukraynalı askerlerden onlarca yıl daha yaşlı Stinger sistemleri gördüklerini anlattı” ifadesine yer verildi.
ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri, alçak irtifadaki uçak, helikopter ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Dünyada toplamda 700 bin Stinger sisteminin bulunduğu tahmin ediliyor.
ABD, 1980’li yıllarda Afganistan’daki silahlı muhalefete çok sayıda Stinger gönderdi. Bu sistemler Afganistan Savaşında ilk kez 1986 Eylül ayında kullanıldı. Bir günde üç adet Mi-24 helikopteri düşürüldü.