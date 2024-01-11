https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-medyasi-bati-ukraynaya-1980li-yillarin-silahini-veriyor-1079552474.html

ABD medyası: Batı, Ukrayna’ya 1980’li yılların silahını veriyor

ABD medyası: Batı, Ukrayna’ya 1980’li yılların silahını veriyor

ABD’li haber kanalı CNN, Batı’nın Ukrayna ordusuna, 1980’li yıllarda Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşan silahlı muhaliflere sağladığı Stinger... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T18:44+0300

2024-01-11T18:44+0300

2024-01-11T18:44+0300

ukrayna krizi

stinger füzesi

ukrayna krizi

abd

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CNN televizyonunun haberinde, “Ukraynalı hava savunma askerleri, Batı’nın gönderdiği kutuları açtıklarında içinde Afganistan’da Sovyet ordusuna karşı savaşın olduğu yıllara ait, yani bazı Ukraynalı askerlerden onlarca yıl daha yaşlı Stinger sistemleri gördüklerini anlattı” ifadesine yer verildi.ABD yapımı Stinger hava savunma sistemleri, alçak irtifadaki uçak, helikopter ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Dünyada toplamda 700 bin Stinger sisteminin bulunduğu tahmin ediliyor.ABD, 1980’li yıllarda Afganistan’daki silahlı muhalefete çok sayıda Stinger gönderdi. Bu sistemler Afganistan Savaşında ilk kez 1986 Eylül ayında kullanıldı. Bir günde üç adet Mi-24 helikopteri düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html

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stinger füzesi, ukrayna krizi, abd