https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-federal-havacilik-idaresinden-boeing-hakkinda-sorusturma-1079556336.html
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Boeing hakkında soruşturma
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Boeing hakkında soruşturma
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçen hafta 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili Boeing hakkında bir... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T23:09+0300
2024-01-11T23:09+0300
2024-01-11T23:21+0300
dünya
boeing
boeing 737 max
boeing 737 max 9
soruşturma
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Boeing'in ürünlerini FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.Açıklamada, soruşturmanın Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması ve sonrasındaki ek uyuşmazlıkların bir sonucu olduğu ifade edildi.Boeing'in üretim uygulamalarının, yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğinin altı çizildi.Açıklamada, Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine işaret edildi.Ne olmuştu?ABD'de Alaska Hava Yollarına ait 'Boeing 737 MAX 9' tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ucustan-cekilen-boeing-737-max-9-tipi-ucaklara-iliskin-yeni-tespit-civatalari-gevsemis-1079463985.html
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boeing, boeing 737 max, boeing 737 max 9, soruşturma
boeing, boeing 737 max, boeing 737 max 9, soruşturma
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Boeing hakkında soruşturma
23:09 11.01.2024 (güncellendi: 23:21 11.01.2024)
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçen hafta 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili Boeing hakkında bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Boeing'in ürünlerini FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması ve sonrasındaki ek uyuşmazlıkların bir sonucu olduğu ifade edildi.
Boeing'in üretim uygulamalarının, yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada, Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine işaret edildi.
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait 'Boeing 737 MAX 9' tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.
Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.
Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.
FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.