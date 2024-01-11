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https://sputniknews.com.tr/20240111/2024-indi-bindi-ucreti-ne-kadar-oldu-taksi-zammi-ne-zaman-uygulanacak-1079522765.html
2024 yılı için indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak?
2024 yılı için indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında taksimetre açılış ücreti 19.17 liradan 24.55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13.75... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T07:51+0300
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ekonomi
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İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü ve taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi. Taksi ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte, indi-bindi ücretinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Taksimetre ayar ücretleri 2 bin 800 lirayla 3 bin 200 lira arasında rakamları oluşturdu. Yeni belirlenen taksimetre tarifesi sonrasında şoförlerin yarım gün ve tam gün yevmiyelerinde de zam miktarları değişecek. Yarım gün için bin lira olan yevmiyelerin bin 250 lira seviyelerine çıkması tam gün için de ortalama olarak 2 bin 500 lira olacağı değerlendiriliyor.Taksi zammı ne zaman uygulanacak?ticari taksilere taksimetre tarifeleri güncellemeye başladı. Taksimetre güncelleme merkezinde çalışan Evren Keskin, “Taksilere yapılan zam ayarları dün akşam başladı. Taksimetre güncelleme ücretimiz 2950 Türk Lirası’dır. 13 ocak tarihine kadar zam güncelleme işlemleri devam edecek. Yeni zamlı tarifede sarı taksiler için açılış ücreti 24 TL, diğerleri için ise 30 kusur liradır. 3 çeşit fiyat tarifesi ayarı yapıyoruz sarı, sarı siyah ve siyah olan ticari taksilere. Bir taksicinin ortalama 5 dakika içerisinde işlemleri bitiyor. 12 Ocak tarihinden sonra zamlı tarife otomatik olarak başlamış olacaktır” dedi.2024 taksi ücreti ne kadar oldu?
https://sputniknews.com.tr/20240111/yeni-yilla-birlikte-sifir-otomobil-fiyatlari-yukseliyor-aksama-bile-zam-gelebilir-1079522028.html
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indi-bindi ücreti ne kadar oldu, taksi zammı ne zaman uygulanacak, taksi ücreti, taksi ücreti ne kadar, taksi ücreti hesaplama, taksimetre hesaplama, taksi indi bindi, taksi indi bindi ne kadar oldu, taksi indi bindi ne kadar oldu 2024, taksimetre değişim tarihi, taksimetre ne zaman değiştirilecek, taksimetre ne zaman değişecek 2024, taksimetre son değişim tarihi

2024 yılı için indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak?

07:51 11.01.2024 (güncellendi: 09:20 11.01.2024)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında taksimetre açılış ücreti 19.17 liradan 24.55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13.75 liradan 17.61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152.73 liradan 195.63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. Peki taksi zammı ne zaman uygulanacak?
İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü ve taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
Taksi ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte, indi-bindi ücretinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Taksimetre ayar ücretleri 2 bin 800 lirayla 3 bin 200 lira arasında rakamları oluşturdu. Yeni belirlenen taksimetre tarifesi sonrasında şoförlerin yarım gün ve tam gün yevmiyelerinde de zam miktarları değişecek. Yarım gün için bin lira olan yevmiyelerin bin 250 lira seviyelerine çıkması tam gün için de ortalama olarak 2 bin 500 lira olacağı değerlendiriliyor.

Taksi zammı ne zaman uygulanacak?

ticari taksilere taksimetre tarifeleri güncellemeye başladı. Taksimetre güncelleme merkezinde çalışan Evren Keskin, “Taksilere yapılan zam ayarları dün akşam başladı. Taksimetre güncelleme ücretimiz 2950 Türk Lirası’dır. 13 ocak tarihine kadar zam güncelleme işlemleri devam edecek. Yeni zamlı tarifede sarı taksiler için açılış ücreti 24 TL, diğerleri için ise 30 kusur liradır. 3 çeşit fiyat tarifesi ayarı yapıyoruz sarı, sarı siyah ve siyah olan ticari taksilere. Bir taksicinin ortalama 5 dakika içerisinde işlemleri bitiyor. 12 Ocak tarihinden sonra zamlı tarife otomatik olarak başlamış olacaktır” dedi.

2024 taksi ücreti ne kadar oldu?

Sarı taksilerde açılış 24.55 lira, kilometre başına 17.62 lira, indi-bindi 90 lira olarak kaydedildi.
Turkuaz taksilerde açılış 28.24 lira, kilometre başına 20.25 lira, indi-bindi 102.5 lira oldu.
VIP taksilerde açılış 41.74 lira, kilometre başına 32.5 lira, indi-bindi 153.7 lira oldu.
8+1 taksilerde açılış 31.92 lira, kilometre başına 22.90 lira, indi-bindi 115.3 lira oldu.
8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle aynı sveiyelere ulaştı.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
EKONOMİ
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükseliyor: 'Akşama bile zam gelebilir'
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