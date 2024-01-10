https://sputniknews.com.tr/20240110/van-saldiri-ve-edremit-saldirisi-paylasimlariyla-ilgili-aciklama-1079485247.html

'Van saldırı' ve 'Edremit saldırısı' paylaşımlarıyla ilgili açıklama

'Van saldırı' ve 'Edremit saldırısı' paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Van'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'X' sosyal medya platformundan yayınlanan "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" paylaşımı yetkilileri... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T02:31+0300

2024-01-10T02:31+0300

2024-01-10T02:31+0300

türkiye

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saldırı

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iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X platformunda "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" etiketleriyle yapılan paylaşımı sosyal medya hesabından yalanladı. Yapılan paylaşımda, "X platformunda bot hesaplar kullanılarak kamuoyunda panik ve infial yaşatmak amacıyla, 'Van saldırı' ve 'Edremit saldırısı' etiketleriyle yürütülen manipülatif çalışmalara itibar etmeyiniz. Gündemdekiler (Trends) listesinde görünen bu iki başlıkla ilgili herhangi bir olay veya gelişme söz konusu değildir" denildi.Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu yapılan paylaşımı yalanladı. Van Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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