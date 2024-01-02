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İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve Emniyetin, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Böyle bir... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, MİT ve Emniyet tarafından İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı.Fahrettin Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşünde, ABD'li Wall Street Journal gazetesindeki "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" yönündeki haberin hatırlatılması üzerine gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüme yer verdi.'Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar'​​​​​​​Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-ordusu-gazzenin-orta-ve-guney-kesimlerini-vurdu-en-az-31-olu-1079251556.html
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun, israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan, mit, mit, abd, abd, wall street, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, the wall street journal, katar
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İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım

19:12 02.01.2024 (güncellendi: 19:16 02.01.2024)
© İHA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen, "Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen, Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve Emniyetin, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur." sözlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, MİT ve Emniyet tarafından İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşünde, ABD'li Wall Street Journal gazetesindeki "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" yönündeki haberin hatırlatılması üzerine gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüme yer verdi.

'Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar'

​​​​​​​Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:
"Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'de böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."
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