https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynali-uzman-odessada-zorla-askere-alinmalar-tehlikeli-sonuclara-yol-acabilir-1079513203.html
Ukraynalı uzman: Odessa'da zorla askere alınmalar tehlikeli sonuçlara yol açabilir
Ukraynalı uzman: Odessa'da zorla askere alınmalar tehlikeli sonuçlara yol açabilir
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukraynalıların seferberlik kapsamında zor kullanılarak askere alınmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T18:21+0300
2024-01-10T18:21+0300
2024-01-10T18:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
odessa
leonid kuçma
vladimir zelenskiy
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Odessa da dahil olmak üzere Ukraynalıların zorla seferber edilmesi kararının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.Soskin, “Tüm bu eylemlerin sonucu, bu seferberlik yasası, Ukrayna şehirlerinde erkeklerin zorla alınması ve Odessa'da olup bittenlerin hepsi tam bir delilik. Odessa böyle şeylerin yapılabileceği bir şehir değil, sonuçları kötü olur, bu ateşle oynamaktır” dedi.Erkeklerin zorla cepheye gönderilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Soskin, Kiev rejiminin liderinin ülkeyi her bakımdan çökerttiğine vurgu yaparak, “Bugün Ukrayna'da yetkililerin aldığı kararların kesinlikle hatalı ve olumsuz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.Aralık ayı sonunda Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Rada’ya sunmuştu. Yasa, üçüncü grup engellilere uygulanan muafiyetin kaldırılması, zorunlu askerlik hizmetine tabi olanların özel elektronik hesaba kayıt yaptırmaları, tıbbi muayeneden geçmeleri ve askerlik şubelerine çağrıldıklarında hazır bulunmaları zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/almanyada-askerlik-cagindaki-ukraynali-multeci-sorunu-buyuyor-1078864758.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, leonid kuçma, vladimir zelenskiy
Ukraynalı uzman: Odessa'da zorla askere alınmalar tehlikeli sonuçlara yol açabilir
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukraynalıların seferberlik kapsamında zor kullanılarak askere alınmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Odessa da dahil olmak üzere Ukraynalıların zorla seferber edilmesi kararının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Soskin, “Tüm bu eylemlerin sonucu, bu seferberlik yasası, Ukrayna şehirlerinde erkeklerin zorla alınması ve Odessa'da olup bittenlerin hepsi tam bir delilik. Odessa böyle şeylerin yapılabileceği bir şehir değil, sonuçları kötü olur, bu ateşle oynamaktır” dedi.
Erkeklerin zorla cepheye gönderilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Soskin, Kiev rejiminin liderinin ülkeyi her bakımdan çökerttiğine vurgu yaparak, “Bugün Ukrayna'da yetkililerin aldığı kararların kesinlikle hatalı ve olumsuz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Aralık ayı sonunda Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Rada’ya sunmuştu. Yasa, üçüncü grup engellilere uygulanan muafiyetin kaldırılması, zorunlu askerlik hizmetine tabi olanların özel elektronik hesaba kayıt yaptırmaları, tıbbi muayeneden geçmeleri ve askerlik şubelerine çağrıldıklarında hazır bulunmaları zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.