https://sputniknews.com.tr/20240110/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-karadenizde-mayin-temizleme-anlasmasi-imzalayacak-1079492207.html
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de mayın temizleme anlaşması imzalayacak
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de mayın temizleme anlaşması imzalayacak
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “Üçlü Girişim” kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:17+0300
2024-01-10T10:17+0300
2024-01-10T10:17+0300
türkiye
türkiye
romanya
bulgaristan
mayın
mayın temizleme
karadeniz
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
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Türkiye öncülüğünde Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın İstanbul’da imzalanacak. Mutabakat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov tarafından imzalanacak.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirlere ek olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır. Oluşturulacak görev grubu ile Karadeniz’de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır" denildi.İmza töreninden önce Karadeniz'de gerçekleştirilen mayın temizleme tatbikatlarından bazı görüntüler basına servis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta senaryo gereği denize dalan dalış timi, sudaki mayını patlatarak imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-buyukelci-ingiltere-turkiyenin-tavri-sebebiyle-karadenize-gemi-gonderemeyecek-1078717832.html
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türkiye, romanya, bulgaristan, mayın, mayın temizleme, karadeniz, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
türkiye, romanya, bulgaristan, mayın, mayın temizleme, karadeniz, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de mayın temizleme anlaşması imzalayacak
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “Üçlü Girişim” kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın İstanbul’da imzalanacak.
Türkiye öncülüğünde Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın İstanbul’da imzalanacak.
Mutabakat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov tarafından imzalanacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirlere ek olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır. Oluşturulacak görev grubu ile Karadeniz’de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır" denildi.
İmza töreninden önce Karadeniz'de gerçekleştirilen mayın temizleme tatbikatlarından bazı görüntüler basına servis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta senaryo gereği denize dalan dalış timi, sudaki mayını patlatarak imha etti.