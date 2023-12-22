https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-buyukelci-ingiltere-turkiyenin-tavri-sebebiyle-karadenize-gemi-gonderemeyecek-1078717832.html

Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek

Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek

Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Kelin Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:55+0300

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Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere'nin Karadeniz'de Ukrayna'ya yardım etmek için bir deniz koalisyonu oluşturma planları bu bölgedeki durumu ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini zira Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti.Büyükelçi, Montrö Sözleşmesi nedeniyle İngiliz gemilerinin bile Karadeniz'e giremeyeceğine dikkat çekti.Kelin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kelin, İngiliz yetkililerin daha önce de bir tank ve uçak koalisyonu oluşturmaya çalıştıklarını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu hatırlattı.18 Aralık'ta İngiliz The Daily Telegraph gazetesi İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna ile on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını ve bu anlaşma kapsamında Londra'nın Rusya'ya karşı Kiev ile denizcilik uzmanlığını paylaşacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ingiltere-karadenizin-kontrolu-icin-kieve-yardima-hazirlaniyor-1078590437.html

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