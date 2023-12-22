Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM'nin Can Atalay kararı
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-buyukelci-ingiltere-turkiyenin-tavri-sebebiyle-karadenize-gemi-gonderemeyecek-1078717832.html
Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek
Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek
Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Kelin Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:55+0300
2023-12-22T11:55+0300
dünya
andrey kelin
ingiltere
birleşik krallık
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye
istanbul boğazı
çanakkale boğazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101516/23/1015162387_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ee29ebbbc45120707b1143ac5c3e5a9f.jpg
Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere'nin Karadeniz'de Ukrayna'ya yardım etmek için bir deniz koalisyonu oluşturma planları bu bölgedeki durumu ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini zira Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti.Büyükelçi, Montrö Sözleşmesi nedeniyle İngiliz gemilerinin bile Karadeniz'e giremeyeceğine dikkat çekti.Kelin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kelin, İngiliz yetkililerin daha önce de bir tank ve uçak koalisyonu oluşturmaya çalıştıklarını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu hatırlattı.18 Aralık'ta İngiliz The Daily Telegraph gazetesi İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna ile on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını ve bu anlaşma kapsamında Londra'nın Rusya'ya karşı Kiev ile denizcilik uzmanlığını paylaşacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/ingiltere-karadenizin-kontrolu-icin-kieve-yardima-hazirlaniyor-1078590437.html
ingiltere
birleşik krallık
rusya
ukrayna
çanakkale boğazı
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101516/23/1015162387_135:0:1066:698_1920x0_80_0_0_244a5048dbef01ec8e0396df8fca6b7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
andrey kelin, ingiltere, birleşik krallık, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, istanbul boğazı, çanakkale boğazı, karadeniz
andrey kelin, ingiltere, birleşik krallık, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, istanbul boğazı, çanakkale boğazı, karadeniz

Rus Büyükelçi: İngiltere Türkiye'nin tavrı sebebiyle Karadeniz'e gemi gönderemeyecek

11:55 22.12.2023
© AA / Deniz AçıkÇanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü törenlerine katılmak için Çanakkale'ye gelen Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ile beraberindekilerin bulunduğu İngiliz Donanmasına ait "HMS Bulwark" adlı gemi de iskele açıklarında demirledi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü törenlerine katılmak için Çanakkale'ye gelen Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ile beraberindekilerin bulunduğu İngiliz Donanmasına ait HMS Bulwark adlı gemi de iskele açıklarında demirledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Deniz Açık
Abone ol
Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Kelin Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti.
Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere'nin Karadeniz'de Ukrayna'ya yardım etmek için bir deniz koalisyonu oluşturma planları bu bölgedeki durumu ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini zira Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e gönderemeyeceğini ifade etti.
Büyükelçi, Montrö Sözleşmesi nedeniyle İngiliz gemilerinin bile Karadeniz'e giremeyeceğine dikkat çekti.
Kelin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Karadeniz'e geçemeyecekler zira Montrö Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri 'savaşan güçlerin' gemilerinin geçişini yasaklıyor. Dolayısıyla muhtemelen Karadeniz'e giremeyecekler.

Kelin, İngiliz yetkililerin daha önce de bir tank ve uçak koalisyonu oluşturmaya çalıştıklarını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu hatırlattı.
18 Aralık'ta İngiliz The Daily Telegraph gazetesi İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna ile on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını ve bu anlaşma kapsamında Londra'nın Rusya'ya karşı Kiev ile denizcilik uzmanlığını paylaşacağını bildirmişti.
İngiltere kraliyet donanması deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
Ukrayna krizi
İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor
19 Aralık, 09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала