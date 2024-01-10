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https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-kuzey-deniz-yolunun-agirligini-artiriyor-2023-rekorla-tamamlandi-1079512323.html
Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nun ağırlığını artırıyor: 2023 rekorla tamamlandı
Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nun ağırlığını artırıyor: 2023 rekorla tamamlandı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 2023 yılında Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen kargo taşımacılığı hacminde... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:59+0300
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
aleksey lihaçev
kuzey deniz yolu
süveyş kanalı
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Rusya'nın Süveyş Kanalı'nın alternatifi olarak gördüğü Kuzey Deniz Yolu, Rus hükümetinin son dönemde geliştirilmesine en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.Ağırlığı giderek artan güzergahtaki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Lihaçev, geçen yıl Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların toplam hacminin 36 milyon 254 bin tonla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.Rus yetkili, "Kuzey Deniz Yolu'nda kargo taşımacılığındaki rekor rakamlar, başta sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) tüm kargo trafiğinin yarısından fazlasını oluşturan Novatek olmak üzere ortaklarımız sayesinde elde edildi. Kargolarını batıdan doğuya gönderen Gazprom Neft, Lukoil ve GMK Nornikel şirketleri de, hacmin artmasında büyük rol oynadı. Bunun sonucunda hedeflediğimiz 36 milyon ton rakamına yılbaşından önce ulaştık" dedi.Rusya için Kuzey Deniz Yolu'nun önemi hızla artıyorRusya hükümeti, Mart 2022'de Süveyş Kanalı'nda Evergreen şirketine ait bir geminin enlemesine sıkışması sonrası alternatif güzergah olarak ön plana çıkan Kuzey Deniz Yolu'nun 12 ay hizmet verebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014'te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim 2022'de 34 milyon tona çıkmıştı. Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, bu süre Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 güne düşüyor.Şubat 2022'de Rosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda kış mevsiminde ilk kez ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.Eylül 2023'te ise Gazprom, kendi ürettiği LNG'yi ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevk ettiğini duyurmuştu. Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Velikiy Novgorod isimli LNG tankerinin, şirketin Rusya’daki Portovoya sahasında ürettiği doğalgazı Çin’e sevk ettiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230915/gazpromdan-bir-ilk-kuzey-deniz-yolu-uzerinden-kendi-lngsini-sevk-etti-1075502201.html
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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, kuzey deniz yolu, süveyş kanalı, gazprom
rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, kuzey deniz yolu, süveyş kanalı, gazprom

Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nun ağırlığını artırıyor: 2023 rekorla tamamlandı

17:59 10.01.2024
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 2023 yılında Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen kargo taşımacılığı hacminde rekor kırıldığını açıkladı.
Rusya'nın Süveyş Kanalı'nın alternatifi olarak gördüğü Kuzey Deniz Yolu, Rus hükümetinin son dönemde geliştirilmesine en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.
Ağırlığı giderek artan güzergahtaki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Lihaçev, geçen yıl Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların toplam hacminin 36 milyon 254 bin tonla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.
Rus yetkili, "Kuzey Deniz Yolu'nda kargo taşımacılığındaki rekor rakamlar, başta sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) tüm kargo trafiğinin yarısından fazlasını oluşturan Novatek olmak üzere ortaklarımız sayesinde elde edildi. Kargolarını batıdan doğuya gönderen Gazprom Neft, Lukoil ve GMK Nornikel şirketleri de, hacmin artmasında büyük rol oynadı. Bunun sonucunda hedeflediğimiz 36 milyon ton rakamına yılbaşından önce ulaştık" dedi.

Rusya için Kuzey Deniz Yolu'nun önemi hızla artıyor

Rusya hükümeti, Mart 2022'de Süveyş Kanalı'nda Evergreen şirketine ait bir geminin enlemesine sıkışması sonrası alternatif güzergah olarak ön plana çıkan Kuzey Deniz Yolu'nun 12 ay hizmet verebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014'te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim 2022'de 34 milyon tona çıkmıştı. Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, bu süre Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 güne düşüyor.
Şubat 2022'de Rosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda kış mevsiminde ilk kez ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.
Eylül 2023'te ise Gazprom, kendi ürettiği LNG'yi ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevk ettiğini duyurmuştu. Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Velikiy Novgorod isimli LNG tankerinin, şirketin Rusya’daki Portovoya sahasında ürettiği doğalgazı Çin’e sevk ettiği belirtilmişti.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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Gazprom'dan bir ilk: Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti
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