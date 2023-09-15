https://sputniknews.com.tr/20230915/gazpromdan-bir-ilk-kuzey-deniz-yolu-uzerinden-kendi-lngsini-sevk-etti-1075502201.html

Gazprom'dan bir ilk: Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti

Gazprom'dan bir ilk: Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti

Rus enerji şirketi Gazprom, kendi ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevk ettiğini duyurdu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T17:24+0300

2023-09-15T17:24+0300

2023-09-15T17:24+0300

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Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Velikiy Novgorod isimli LNG tankerinin, şirketin Rusya’daki Portovoya sahasında ürettiği doğal gazı Çin’e sevk ettiği belirtildi.Şirketin söz konusu LNG sevkiyatını ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, yeni güzergahın Asya-Pasifik bölgesine LNG sevkiyat süresini önemli oranda kısalttığı kaydedildi.Rusya için Kuzey Deniz Yolu’nun önemi hızla artıyorRusya hükümeti, Mart 2022'de Süveyş Kanalı'nda Evergreen şirketine ait bir geminin enlemesine sıkışması sonrası alternatif güzergah olarak ön plana çıkan Kuzey Deniz Yolu'nun 12 ay hizmet verebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Rusya'nın 'Süveyş Kanalı'nın alternatifi' olarak gördüğü Kuzey Deniz Yolu, Rus hükümetinin son dönemde geliştirilmesine en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014’te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim geçen yıl 34 milyon tona çıktı. Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, bu süre Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 güne düşüyor.Şubat 2022'de Rosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda ilk kez kış mevsiminde ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html

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