https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html

Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz

Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesi için Türk... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T15:17+0300

2023-09-12T15:17+0300

2023-09-12T15:17+0300

dünya

vladimir putin

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zaporojskaya nükleer enerji santrali

zaporizhzhya nükleer santrali

reaktör

nükleer reaktör

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Rusya'nın Vladivostok kentindeki 8. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Lihaçev, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, bunu Soçi'de ele aldı. Biz de, bu projenin uygulama konularının istişaresine geçiyoruz" dedi.Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıklamıştı.Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/-turkiye-rusyanin-ikinci-nukleer-santral-ile-ilgili-onerilerini-inceliyor-1075238639.html

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