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https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html
Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz
Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesi için Türk... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T15:17+0300
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dünya
vladimir putin
nükleer
zaporojskaya nükleer enerji santrali
zaporizhzhya nükleer santrali
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Rusya'nın Vladivostok kentindeki 8. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Lihaçev, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, bunu Soçi'de ele aldı. Biz de, bu projenin uygulama konularının istişaresine geçiyoruz" dedi.Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıklamıştı.Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/-turkiye-rusyanin-ikinci-nukleer-santral-ile-ilgili-onerilerini-inceliyor-1075238639.html
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vladimir putin, nükleer, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, reaktör, nükleer reaktör, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz

15:17 12.09.2023
© İHAAkkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesi için Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçeceklerini söyledi.
Rusya'nın Vladivostok kentindeki 8. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Lihaçev, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, bunu Soçi'de ele aldı. Biz de, bu projenin uygulama konularının istişaresine geçiyoruz" dedi.

Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıklamıştı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
EKONOMİ
‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’
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