https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html
Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz
Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesi için Türk... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T15:17+0300
2023-09-12T15:17+0300
2023-09-12T15:17+0300
dünya
vladimir putin
nükleer
zaporojskaya nükleer enerji santrali
zaporizhzhya nükleer santrali
reaktör
nükleer reaktör
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rusya'nın Vladivostok kentindeki 8. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Lihaçev, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, bunu Soçi'de ele aldı. Biz de, bu projenin uygulama konularının istişaresine geçiyoruz" dedi.Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıklamıştı.Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/-turkiye-rusyanin-ikinci-nukleer-santral-ile-ilgili-onerilerini-inceliyor-1075238639.html
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vladimir putin, nükleer, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, reaktör, nükleer reaktör, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
vladimir putin, nükleer, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, reaktör, nükleer reaktör, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Rosatom: Sinop'taki nükleer santral konusunda Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçiyoruz
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesi için Türk tarafıyla uygulama konularını görüşmeye geçeceklerini söyledi.
Rusya'nın Vladivostok kentindeki 8. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Lihaçev, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, bunu Soçi'de ele aldı. Biz de, bu projenin uygulama konularının istişaresine geçiyoruz" dedi.
Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıklamıştı.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.