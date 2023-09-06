https://sputniknews.com.tr/20230906/-turkiye-rusyanin-ikinci-nukleer-santral-ile-ilgili-onerilerini-inceliyor-1075238639.html

‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’

‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’

Türk yetkililerin, Rusya'nın Türkiye’de gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde incelediği belirtildi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T13:48+0300

2023-09-06T13:48+0300

2023-09-06T13:48+0300

ekonomi

doğalgaz hubı

santral

nükleer santral

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

sinop

sinop nükleer santrali

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Ankara’dan diplomatik bir kaynağın Sputnik’e ifade ettiği üzere Türkiye, Rusya'nın ülkede gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde inceliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmede Moskova’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin kurulması ile ilgili görüşmelerin yakında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiş, Erdoğan ise Rus mevkidaşı ile Sinop’ta ikinci nükleer santral inşaatını ele aldığını açıklamıştı.Yetkili, “Şu anda tüm bu önerileri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Görüşmeler yapıyoruz” dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html

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doğalgaz hubı, santral, nükleer santral, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)