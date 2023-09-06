https://sputniknews.com.tr/20230906/-turkiye-rusyanin-ikinci-nukleer-santral-ile-ilgili-onerilerini-inceliyor-1075238639.html
‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’
‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’
Türk yetkililerin, Rusya'nın Türkiye’de gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde incelediği belirtildi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T13:48+0300
2023-09-06T13:48+0300
2023-09-06T13:48+0300
ekonomi
doğalgaz hubı
santral
nükleer santral
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
sinop
sinop nükleer santrali
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Ankara’dan diplomatik bir kaynağın Sputnik’e ifade ettiği üzere Türkiye, Rusya'nın ülkede gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde inceliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmede Moskova’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin kurulması ile ilgili görüşmelerin yakında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiş, Erdoğan ise Rus mevkidaşı ile Sinop’ta ikinci nükleer santral inşaatını ele aldığını açıklamıştı.Yetkili, “Şu anda tüm bu önerileri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Görüşmeler yapıyoruz” dedi ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html
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doğalgaz hubı, santral, nükleer santral, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
doğalgaz hubı, santral, nükleer santral, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
‘Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor’
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Türk yetkililerin, Rusya'nın Türkiye’de gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde incelediği belirtildi.
Ankara’dan diplomatik bir kaynağın Sputnik’e ifade ettiği üzere Türkiye, Rusya'nın ülkede gaz dağıtım merkezi ve ikinci nükleer santral inşaatı ile ilgili önerilerini detaylı bir şekilde inceliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmede Moskova’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin kurulması ile ilgili görüşmelerin yakında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiş, Erdoğan ise Rus mevkidaşı ile Sinop’ta ikinci nükleer santral inşaatını ele aldığını açıklamıştı.
Yetkili, “Şu anda tüm bu önerileri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Görüşmeler yapıyoruz” dedi ve ekledi:
“Yılsonuna kadar elimizde net bir eylem planının olacağını düşünüyorum.”