https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-buyukelciliklerimizin-guvenligini-saglama-alanindaki-durum-kotulesti-1079517155.html
Rusya: Büyükelçiliklerimizin güvenliğini sağlama alanındaki durum kötüleşti
Rusya: Büyükelçiliklerimizin güvenliğini sağlama alanındaki durum kötüleşti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri ve konsolosluklarının güvenliğini sağlama alanındaki durumda ani kötüleşme yaşandığını, bunun... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T21:02+0300
2024-01-10T21:02+0300
2024-01-10T21:02+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
büyükelçilik
gennadiy askaldoviç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, “Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın güvenliğiyle ilgili durumda ani kötüleşme var ve bu büyük tedirginlik yaratıyor. Yurt dışındaki müesseselerimiz önünde düzenli olarak Kiev rejimi destekçileri gösteriler ve diğer kışkırtıcı eylemler gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.Askaldoviç, önümüzdeki Rusya devlet başkanlığı seçimleri bağlamında yurtdışında düzenlenecek oy verme işlemleriyle ilgili olarak şunu dedi:
https://sputniknews.com.tr/20231211/danimarkanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1078337464.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, gennadiy askaldoviç
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, gennadiy askaldoviç
Rusya: Büyükelçiliklerimizin güvenliğini sağlama alanındaki durum kötüleşti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri ve konsolosluklarının güvenliğini sağlama alanındaki durumda ani kötüleşme yaşandığını, bunun büyük tedirginlik yarattığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, “Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın güvenliğiyle ilgili durumda ani kötüleşme var ve bu büyük tedirginlik yaratıyor. Yurt dışındaki müesseselerimiz önünde düzenli olarak Kiev rejimi destekçileri gösteriler ve diğer kışkırtıcı eylemler gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.
Askaldoviç, önümüzdeki Rusya devlet başkanlığı seçimleri bağlamında yurtdışında düzenlenecek oy verme işlemleriyle ilgili olarak şunu dedi:
“Tüm provokasyonlara rağmen yurtdışındaki vatandaşlarımızın iradelerini özgürce ifade edebilmeleri için mümkün olan her şey yapacağız.”