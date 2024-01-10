https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-buyukelciliklerimizin-guvenligini-saglama-alanindaki-durum-kotulesti-1079517155.html

Rusya: Büyükelçiliklerimizin güvenliğini sağlama alanındaki durum kötüleşti

Rusya: Büyükelçiliklerimizin güvenliğini sağlama alanındaki durum kötüleşti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri ve konsolosluklarının güvenliğini sağlama alanındaki durumda ani kötüleşme yaşandığını, bunun... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T21:02+0300

2024-01-10T21:02+0300

2024-01-10T21:02+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

büyükelçilik

gennadiy askaldoviç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, “Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın güvenliğiyle ilgili durumda ani kötüleşme var ve bu büyük tedirginlik yaratıyor. Yurt dışındaki müesseselerimiz önünde düzenli olarak Kiev rejimi destekçileri gösteriler ve diğer kışkırtıcı eylemler gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.Askaldoviç, önümüzdeki Rusya devlet başkanlığı seçimleri bağlamında yurtdışında düzenlenecek oy verme işlemleriyle ilgili olarak şunu dedi:

https://sputniknews.com.tr/20231211/danimarkanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1078337464.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, gennadiy askaldoviç