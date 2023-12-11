https://sputniknews.com.tr/20231211/danimarkanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1078337464.html

Danimarka’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Danimarka’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın Moskova Büyükelçisi Jakob Henningsen’in, Danimarka medyasına yaptığı açıklamalarından dolayı bakanlığa çağrıldığını... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T21:21+0300

2023-12-11T21:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Danimarka’nın Moskova Büyükelçisi Jakob Henningsen, yabancı şirketlerin Rusya’daki faaliyetlerine ilişkin Danimarka medyasına yaptığı kışkırtıcı açıklamaları bağlamında Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadesine yer verildi.Danimarkalı diplomata, Rusya ekonomisi ve devletin hukuk temellerine ilişkin değerlendirmelerinin kabul edilemez ve iç meselelere müdahale eşiğinde olduğu ifade edildiği aktarılan açıklamada, spekülasyonları yaymanın, 1961 Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ve bir elçinin bulunduğu ülkedeki işlevine aykırı olduğu anımsatıldı.Rusya’daki yabancı şirketlere en büyük zararı Avrupa Birliği ve ABD’nin uyguladığı yaptırımların verdiğini kaydeden Bakanlık, Rusya’da faaliyete devam kararı alan yabancı şirketlerin devletten her türlü destek gördüğüne dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Henningsen’in gelecekte bu tür açıklamalardan kaçınacağı umudunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-dis-istihbarat-servisi-batinin-zelenskiyin-yerine-dusundugu-isimleri-acikladi-1078318814.html

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