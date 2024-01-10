https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-bazi-ab-ulkelerinin-ukrayna-konulu-bm-guvenlik-konseyine-katilimina-karsi-cikti-1079518818.html

Rusya, bazı AB ülkelerinin Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi'ne katılımına karşı çıktı

Rusya, bazı AB ülkelerinin Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi'ne katılımına karşı çıktı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın bazı AB üyesi ülke temsilcilerinin BM Güvenlik Konseyi toplantısına... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T23:07+0300

2024-01-10T23:07+0300

2024-01-10T23:07+0300

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa Birliği'ni (AB) temsil eden bir dizi ülkenin yanı sıra AB'nin temsilcisinin de BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu toplantısına davet edilmesine karşı çıktığını, çünkü hepsinin ‘fotokopiden çıkan aynı yazılı tezleri’ tekrarladıkları için toplantıya bir artı değer katmadıklarını söyledi.Nebenzya “Sayın Başkan, Fransa Başkanlığı'nın, 37. ve 39. kurallar uyarınca bugünkü heyetler toplantısına davet edilmesine ilişkin itirazımıza rağmen benimsediği yaklaşıma karşı temel tutumumuzun kayıtlara geçirilmesini istiyoruz. Ukrayna da dahil olmak üzere toplam sayıları altı. Bunlar, Avrupa Birliği, İtalya, Polonya, Estonya, Almanya ve Ukrayna. Ayrıca Danimarka, Yunanistan, Romanya tarafından yazılı raporlar verilecek. Ukrayna dışındaki tüm bu devletler AB üyesi, ayrıca Avrupa Birliği'nin heyeti de katılıyor. Defalarca tanık olduğumuz gibi, açıklamaları Konseydeki tartışmalara hiçbir artı değer katmıyor. Bunlar AB ve NATO'nun ortak tutumu doğrultusunda ‘fotokopiden çıkan aynı yazılı tezlerin’ tekrarıdır” dedi.Nebenzya, bu heyetlerin Güvenlik Konseyi'ne gelmelerinin tek amacının ‘bu tezleri kameralar önünde kendi tribünleri için dile getirmek’ olduğunu ve bu yaklaşımın Konseyin otoritesini zayıflattığına vurguladı.

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